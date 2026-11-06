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Lữ đoàn 572 bàn giao nhà đồng đội cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Ngày 5-11, Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) tổ chức khánh thành, bàn giao nhà đồng đội cho Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Đăng Quỹ - Tiểu đội trưởng lái xe, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1.

Gia đình Thiếu tá Quỹ hiện sinh sống tại xã Hoài Ân, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ngôi nhà được xây dựng theo quy mô nhà cấp 4, diện tích 150 m², kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Bộ Quốc phòng và Quân khu 5.

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Lãnh đạo Lữ đoàn 572 cùng chính quyền địa phương tặng quà chúc mừng gia đình Thiếu tá Quỹ. Ảnh: Quốc Trung

Việc hỗ trợ xây dựng nhà đồng đội góp phần giúp gia đình Thiếu tá Trần Đăng Quỹ ổn định chỗ ở, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, tạo điều kiện để đồng chí yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp đối với đời sống cán bộ, chiến sĩ.

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