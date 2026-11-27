(GLO)- Từ năm 2024 đến nay, Binh đoàn 15 đã xây dựng, bàn giao 13 nhà rông văn hóa cho chính quyền và nhân dân các xã thuộc 2 tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi.

Không chỉ tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, những công trình này còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, vun đắp tình đoàn kết quân dân.

Giữ hồn văn hóa buôn làng

Tối 20-11, làng Lung Prông (xã Đức Cơ) rộn ràng niềm vui. Người dân trong làng chọn những bộ trang phục truyền thống đẹp nhất để mặc trong ngày khánh thành công trình nhà rông văn hóa do Binh đoàn 15 xây tặng với kinh phí 2 tỷ đồng.

Già làng Siu Mế không giấu được niềm vui khi nói về công trình mới: “Người dân làng mình từ lâu đã ước mong có một ngôi nhà rông lớn để làm nơi sinh hoạt nhưng do điều kiện khó khăn nên chưa đủ kinh phí để làm. Nay được Binh đoàn 15 xây tặng, làng mình rất vui, từ nay có nơi để sinh hoạt cộng đồng, biểu diễn cồng chiêng rồi”.

Người dân làng Lung Prông (xã Đức Cơ) biểu diễn cồng chiêng mừng nhà rông mới. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Từ năm 2024 đến nay, Binh đoàn 15 đã xây dựng, trao tặng chính quyền và nhân dân các xã thuộc 2 tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi 13 nhà rông văn hóa với tổng kinh phí hơn 32 tỷ đồng. Các công trình được thiết kế theo kiến trúc nhà rông truyền thống, phù hợp với đặc trưng văn hóa của từng dân tộc, địa phương, trên cơ sở có sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền và người dân.

Để vừa bảo đảm độ bền, an toàn, vừa giữ được nét kiến trúc đặc trưng của nhà rông các dân tộc, các công trình được xây dựng với hệ thống cột, tường, cầu thang bằng bê tông cốt thép sơn màu gỗ; cửa bằng gỗ nhóm III; khung mái bằng thép, lợp ba lớp vật liệu, lớp ngoài cùng giả lá cọ hoặc cỏ tranh. Cách thiết kế này vừa đáp ứng yêu cầu sử dụng lâu dài, vừa tạo hình dáng gần gũi với không gian văn hóa truyền thống của đồng bào địa phương.

Không chỉ chú trọng kiến trúc nhà rông, Binh đoàn 15 còn quan tâm xây dựng cảnh quan xung quanh, bố trí sân, trồng cây xanh và lắp đặt hệ thống bóng điện sử dụng năng lượng mặt trời.

Tại làng Bua (xã Ia Pnôn), nhà rông văn hóa mới cũng đang trở thành điểm sinh hoạt quen thuộc của người dân. Bao đời nay, người dân nơi đây luôn chăm lo lao động sản xuất, bảo vệ biên giới và gìn giữ những nét văn hóa truyền thống. Trong đời sống cộng đồng, tiếng cồng, tiếng chiêng vẫn ngân vang mỗi mùa lễ hội. Tuy nhiên, do thiếu nhà rông văn hóa và không gian trình diễn, nhiều lễ hội trước đây phải tổ chức với quy mô nhỏ.

Thấu hiểu khó khăn đó, năm 2025, Binh đoàn 15 đã đầu tư xây dựng, trao tặng người dân làng Bua một nhà rông mới. Công trình được xây dựng khang trang ngay trung tâm làng, có sân rộng, gần trụ sở UBND xã, tạo thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động cộng đồng.

Phát biểu tại lễ khởi công xây dựng nhà rông văn hóa xã Ia Dom ngày 28-12-2025, thượng tướng Trương Thiên Tô - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, khẳng định: Việc đầu tư xây dựng nhà rông văn hóa tại các xã biên giới Tây Nguyên là chủ trương có ý nghĩa chính trị, văn hóa và nhân văn sâu sắc; thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đây không chỉ là công trình kiến trúc mà còn là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Bước qua hơn 70 mùa rẫy, mỗi lần đi ngang nhà rông văn hóa do Binh đoàn 15 xây tặng, già Rơ Châm Blên (làng Bua) không giấu được sự xúc động.

Già chia sẻ: “Người dân trong làng rất tự hào vì có ngôi nhà rông to đẹp, phù hợp với phong tục văn hóa địa phương được Binh đoàn 15 xây tặng. Những nét hoa văn, kiến trúc được tạo dựng đúng với truyền thống của người Jrai nên ai cũng vui. Từ khi có nhà rông, làng đã tổ chức nhiều lễ hội tại đây”.

Theo ông Nguyễn Huệ - Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn: Nhà rông văn hóa do Binh đoàn 15 xây tặng đã tạo điều kiện để người dân có nơi sinh hoạt cộng đồng, trình diễn cồng chiêng và tổ chức lễ hội. Từ công trình này, địa phương sẽ xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người dân. Đồng thời, phối hợp quản lý, bảo vệ và khai thác hiệu quả công trình, đưa nhà rông thực sự trở thành không gian sinh hoạt văn hóa thiết thực của cộng đồng.

Bền chặt nghĩa tình quân dân

Nhà rông là biểu tượng văn hóa đặc trưng, giữ vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đây không chỉ là nơi hội họp, sinh hoạt cộng đồng mà còn là không gian tổ chức lễ hội, trình diễn cồng chiêng, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, tại nhiều xã ở khu vực phía Tây của tỉnh, nhà rông đã xuống cấp hoặc chưa được đầu tư đồng bộ, ảnh hưởng đến nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của người dân.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15 - cho biết: Thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chăm lo đời sống tinh thần, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên, đơn vị đã đầu tư xây dựng, trao tặng chính quyền và nhân dân 2 tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi 13 nhà rông văn hóa.

Trong quá trình thi công, Binh đoàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị tư vấn và nhà thầu tháo gỡ những khó khăn về mặt bằng, vận chuyển vật liệu và điều kiện thời tiết; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, chất lượng cũng như bảo đảm an toàn công trình.

Lễ khánh thành và bàn giao nhà rông văn hóa xã Ia Dom, ngày 28-12-2025. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trong tổng số 13 nhà rông văn hóa được Binh đoàn 15 xây dựng, tỉnh Gia Lai có 11 công trình. Trong đó, có 2 nhà rông văn hóa cấp xã tại Ia Dom và Ia Tôr với tổng kinh phí xây dựng 6 tỷ đồng. Các nhà rông còn lại là công trình cấp làng, mỗi nhà được đầu tư 2 tỷ đồng.

Cùng với xây dựng công trình, các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 còn huy động hàng trăm ngày công của cán bộ, chiến sĩ, công nhân, người lao động để trồng cây, chỉnh trang khuôn viên, hoàn thiện cảnh quan trước khi bàn giao.

Ông Nguyễn Kiên Cường - Chủ tịch UBND xã Ia Tôr - cho biết: Trong quá trình triển khai xây dựng nhà rông, Binh đoàn 15 lấy ý kiến cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương từ khâu thiết kế đến lựa chọn vị trí. Kiến trúc công trình được lựa chọn phù hợp với đặc trưng văn hóa truyền thống, đồng thời bảo đảm độ bền, an toàn và công năng sử dụng nên nhận được sự đồng thuận cao.

“Chúng tôi luôn đánh giá cao sự đóng góp của Binh đoàn 15 vì không chỉ tạo việc làm cho người dân mà còn xây dựng nhà rông, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống Tây Nguyên” - ông Cường cho biết.

Đối với Binh đoàn 15, việc xây dựng nhà rông văn hóa không đơn thuần là đầu tư một công trình dân sinh mà còn thể hiện trách nhiệm của đơn vị đối với đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào trên địa bàn đóng quân. Thông qua những công trình này, cán bộ, chiến sĩ có thêm điều kiện gắn bó với chính quyền và nhân dân, cùng chăm lo đời sống cộng đồng, củng cố tình đoàn kết quân dân.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ cho biết thêm: Binh đoàn luôn xác định bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn đóng quân là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Việc xây dựng các nhà rông thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó quân dân. Cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 15 luôn nỗ lực cùng cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện tốt nhất để nhân dân phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, từ đó chăm lo sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.