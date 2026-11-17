(GLO)- Ngày 17-11, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11), UBND phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội Quy Nhơn Bắc với chủ đề "Sắc màu văn hoá - Kết nối yêu thương".

Không khí ngày hội rộn ràng với các phần thi đua sõng, bịt mắt bắt vịt, nhảy dây tập thể, nhảy bao bố và bịt mắt đập ấm; với sự tham gia của 16 đội, đại diện cho Công an phường, Ban CHQS phường, khối cơ quan Đảng và Mặt trận, khối chính quyền, các trường Mầm non Quy Nhơn Bắc, Trường Tiểu học Quy Nhơn Bắc, Trường Tiểu học Nhơn Phú, THCS Quy Nhơn Bắc và 8 khu phố trên địa bàn.

Những màn tranh tài, những tiếng reo hò cổ vũ đã mang đến không khí sôi nổi cho ngày hội. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Sau một ngày thi đấu hào hứng, kết quả, Trường Tiểu học Nhơn Phú xuất sắc giành giải nhất trò chơi nhảy dây; khu phố 6 dẫn đầu hoạt động đua sõng, khu phố 3 giành giải nhất trò chơi nhảy bao bố. Với các trò chơi bịt mắt bắt vịt và bịt mắt đập ấm, những đội có thành tích cao cũng được trao tặng vật phẩm.

Các thành viên đội Trường Tiểu học Nhơn Phú phối hợp nhịp nhàng, ăn ý trong từng nhịp nhảy, góp phần mang về giải nhất môn nhảy dây. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Ngày hội tạo sân chơi giải trí, giao lưu giữa các cơ quan, đơn vị và khu dân cư. Chương trình còn góp phần đưa các trò chơi dân gian đến gần hơn với đời sống cộng đồng, lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống và thắt chặt tình đoàn kết trong nhân dân.