(GLO)- Ngày 21-11, UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội thao các môn thể thao truyền thống năm 2026 và chương trình phục dựng Lễ báo hiếu của người Jrai tại nhà rông làng Ơp.

Hội thao thu hút 150 vận động viên đến từ 13 đoàn thuộc các tổ dân phố, làng trên địa bàn tham gia tranh tài ở 3 môn: cà kheo, đẩy gậy và kéo co.

Các nội dung thi đấu diễn ra sôi nổi, tạo sân chơi lành mạnh, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong nhân dân.

Hội thao thu hút 150 vận động viên tham gia tranh tài. Ảnh: Minh Chí

Cùng với hoạt động thể thao, chương trình phục dựng Lễ báo hiếu của người Jrai đã tái hiện những nghi thức truyền thống thể hiện lòng biết ơn, sự kính trọng của con cháu đối với cha mẹ. Qua đó, góp phần giáo dục đạo lý hiếu kính, nâng cao ý thức bảo tồn và trao truyền các giá trị văn hóa của dân tộc Jrai.

Trong phần nghi thức chính, những người con đã trưởng thành, có gia đình riêng lần lượt dâng lễ vật gồm: áo, khố, gà nướng, ghè rượu và đùi heo để bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng.

Tiếp đó, người con mời các Yàng chứng giám, thực hiện nghi thức khấn cầu sức khỏe, bình an và phước lành cho gia đình.

Con cháu dâng lễ vật để bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng trong nghi thức phục dựng Lễ báo hiếu của người Jrai. Ảnh: Minh Chí

Sau nghi lễ, cha mẹ gửi lời chúc, căn dặn con cháu yêu thương, đùm bọc nhau; mọi người cùng quây quần bên ghè rượu, trò chuyện và thưởng thức các món ăn truyền thống.

Dịp này, người dân và du khách còn được thưởng thức các tiết mục biểu diễn cồng chiêng, múa xoang và trải nghiệm ẩm thực truyền thống.

Biểu diễn múa xoang, nhạc cụ dân tộc đặc sắc tại chương trình. Ảnh: Minh Chí

Thông qua các hoạt động, phường Pleiku tạo điều kiện để người dân giao lưu, tăng cường tình đoàn kết cộng đồng; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa và các môn thể thao truyền thống của các dân tộc trên địa bàn.

Đây cũng là những hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và chuỗi hoạt động tổng kết Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.