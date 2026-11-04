Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Văn hóa

Văn hóa Gia Lai trong kỷ nguyên mới

Văn hóa Gia Lai trong kỷ nguyên mới Văn học - Nghệ thuật

Sôi nổi chuỗi hoạt động “Điểm hẹn di sản”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÍ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 4-11, tại tổ dân phố Plei Kép, UBND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tổ chức chuỗi hoạt động “Điểm hẹn di sản” với chủ đề “Đam San - Hành trình di sản”.

Diễn ra trong 2 ngày 4 và 5-11, chuỗi hoạt động nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) năm 2026, đồng thời hướng đến Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11); góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai.

nguoi-dan-tham-quan-lua-chon-cac-san-pham-dac-san-dia-phuong.jpg
Người dân tham quan, tìm hiểu và lựa chọn các sản phẩm đặc sản địa phương. Ảnh: Minh Chí

Trong khuôn khổ chương trình, 10 gian hàng trưng bày, giới thiệu nông sản, đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP, hàng thủ công truyền thống và ẩm thực.

Người dân, du khách còn được trải nghiệm 5 không gian văn hóa gồm: đến với cộng đồng, chạm vào di sản, vườn tượng kể chuyện, không gian cồng chiêng và đêm hội giao lưu văn hóa, nghề nghiệp của nghệ nhân.

Nhiều hoạt động trải nghiệm như giao lưu với Nghệ nhân Ưu tú Ksor Hnao, tìm hiểu nghệ thuật cồng chiêng, múa xoang, đàn ca và thưởng thức ẩm thực truyền thống đã tạo sức hút đối với người dân, du khách.

Dịp này, lớp truyền dạy nghề dệt thổ cẩm được tổ chức cho 20 thanh thiếu niên và phụ nữ trên địa bàn, góp phần trao truyền kỹ thuật dệt và khơi dậy ý thức gìn giữ nghề truyền thống trong cộng đồng.

Ngày hội trò chơi dân gian tại nhà rông tổ dân phố Plei Kép với các hoạt động đồng diễn dân vũ, nhảy bao bố, kéo co, đập heo đất cũng thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia.

nghe-nhan-huong-dan-thanh-thieu-nien-phu-nu-thuc-hanh-nghe-det.jpg
Nghệ nhân hướng dẫn thanh thiếu niên, phụ nữ thực hành nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Ảnh: Minh Chí

Chuỗi hoạt động góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng dân cư, quảng bá các sản phẩm đặc trưng của địa phương; đồng thời nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, nhất là không gian văn hóa cồng chiêng và nghề dệt thổ cẩm của người Jrai.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam”

Gia Lai triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam”

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 trên địa bàn tỉnh, với chuỗi hoạt động diễn ra trong tháng 11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) và chuỗi hoạt động tuần văn hoá đại đoàn kết dân tộc, lấy ngày 24-11 làm điểm nhấn.

Có thể bạn quan tâm

Làng Ia Gri mừng nhà rông mới

Làng Ia Gri mừng nhà rông mới

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Sáng 31-10, trong tiếng cồng chiêng ngân vang giữa mùa hoa dã quỳ, cộng đồng người Jrai làng Ia Gri (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) phục dựng lễ mừng nhà rông mới, góp phần tạo thêm trải nghiệm văn hóa cho du khách khi đến với Tuần lễ hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya. 

Nghệ nhân Jrai xã Ia Ly giới thiệu văn hóa truyền thống tại chương trình Cồng chiêng cuối tuần

Nghệ nhân Jrai xã Ia Ly giới thiệu văn hóa truyền thống tại chương trình Cồng chiêng cuối tuần

Tin tức

(GLO)- Hơn 40 nghệ nhân Jrai đến từ xã Ia Ly mang đến chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và trải nghiệm” những tiết mục cồng chiêng, dân ca cùng các hoạt động giới thiệu nghề thủ công, ẩm thực truyền thống, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa cộng đồng đến người dân và du khách.

Gia Lai: Phát huy vai trò CLB Niềm tin số trong quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2026

Gia Lai: Phát huy vai trò CLB Niềm tin số trong quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2026

Văn hóa Gia Lai trong kỷ nguyên mới

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò Câu lạc bộ (CLB) Niềm tin số và mạng lưới KOL, quản trị viên trong quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2026; đồng thời tăng cường phòng ngừa, phát hiện, xử lý thông tin giả, sai lệch trên không gian mạng.

Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026: Hẹn nhau giữa sắc vàng đại ngàn

Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026: Hẹn nhau giữa sắc vàng đại ngàn

Văn hóa

(GLO)- Tiếng cồng chiêng ngân vang hòa cùng sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ, Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 là dịp để du khách khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa bản địa đặc sắc và cảm nhận sức hấp dẫn riêng của đất và người Gia Lai.

null