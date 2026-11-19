(GLO)- Nhân kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11) và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), sáng 19-11, tại phường Quy Nhơn, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đã khai mạc triển lãm chuyên đề “Văn hóa Chăm Gia Lai - Bản sắc và tiềm năng”.

Chương trình triển lãm chuyên đề trưng bày thành 3 phần: “Dấu ấn Champa thời kỳ Vijaya”, “ Văn hóa Chăm Hroi trong cộng đồng các dân tộc tỉnh Gia Lai” và “ Gìn giữ và phát huy văn hóa Chăm Gia Lai”; thể hiện mối liên hệ từ di sản Champa thời kỳ Vijaya đến đời sống văn hóa Chăm trong cộng đồng các dân tộc tỉnh Gia Lai hôm nay và những hoạt động gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa Chăm.

Các đại biểu nghe thuyết minh về Triển lãm chuyên đề “Văn hóa Chăm Gia Lai - Bản sắc và tiềm năng”. Ảnh: Kim Hường

Triển lãm nhằm đưa công chúng đến gần hơn với lịch sử, văn hóa Chăm; giúp người xem không chỉ nhận biết những di tích, hiện vật và giá trị văn hóa tiêu biểu mà còn hiểu được ý nghĩa của việc gìn giữ, trao truyền di sản trong đời sống cộng đồng.

Qua đó, góp phần bồi đắp niềm tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc, nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Các em học sinh tham quan triển lãm. Ảnh: Kim Hường

Đồng thời, triển lãm cũng hướng đến việc giới thiệu tiềm năng kết nối di sản Champa, không gian văn hóa cộng đồng Chăm H’roi, các sản phẩm thủ công truyền thống, ẩm thực và sản vật địa phương với hoạt động du lịch.