(GLO)- Nghị định số 420/2026/NĐ-CP của Chính phủ bổ sung quy định xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trên môi trường số, phòng chống thông tin sai sự thật vào nội dung hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Quy định mới có hiệu lực từ ngày 10-1-2027.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Nghị định số 420/2026/NĐ-CP ngày 23-11-2026, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16-8-2023 về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Trong đó, Nghị định yêu cầu bổ sung mục đích xây dựng hương ước, quy ước nhằm góp phần hình thành môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh, văn minh, hiện đại; phát huy truyền thống gia đình, dòng họ tại cộng đồng dân cư.

Xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trên môi trường số, phòng, chống thông tin sai sự thật. Ảnh: VGP

Đặc biệt, phạm vi nội dung hương ước, quy ước được mở rộng, bổ sung quy định về xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trên môi trường số và phòng, chống thông tin sai sự thật. Đây là cơ sở để các cộng đồng dân cư đưa những chuẩn mực ứng xử trên không gian mạng vào quy định tự quản, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Nghị định cũng bổ sung nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới; phòng, chống bạo lực gia đình và xây dựng hạnh phúc gia đình.

Đối với các biện pháp bảo đảm thực hiện hương ước, quy ước, quy định mới cho phép áp dụng hình thức thưởng, phạt phù hợp nhưng không được thay thế các hình thức khen thưởng và biện pháp xử lý theo pháp luật. Đáng chú ý, cộng đồng không được đặt ra các khoản phí, lệ phí, phạt tiền, phạt vật chất; không được xâm phạm quyền con người, quyền công dân.

Bên cạnh đó, Nghị định quy định cụ thể hơn về việc thông tin, phổ biến hương ước, quy ước sau khi được UBND cấp xã công nhận.

Theo đó, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định công nhận, UBND cấp xã phải đăng tải công khai bản điện tử hương ước, quy ước trên trang thông tin điện tử của địa phương.

Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm niêm yết công khai văn bản ít nhất 30 ngày tại nhà văn hóa, khu thể thao hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng. Đồng thời, việc phổ biến được thực hiện thông qua ít nhất một hình thức phù hợp như hội nghị cộng đồng dân cư, hệ thống thông tin cơ sở, sao gửi đến từng hộ gia đình hoặc mạng viễn thông, mạng xã hội hoạt động hợp pháp.

Ngoài ra, hương ước, quy ước có thể được phổ biến thông qua đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng và các hình thức phù hợp khác.