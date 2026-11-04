Kể chuyện quê hương trên nền tảng số

(GLO)- Chỉ với chiếc điện thoại thông minh, nhiều người dân ở các địa phương trong tỉnh Gia Lai đang hằng ngày kể câu chuyện về quê hương mình trên không gian mạng. Không chỉ lan tỏa hình ảnh quê hương, mỗi thông điệp được gửi gắm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Người dân lần đầu bước lên “sân khấu số”

Vượt qua 36 tác phẩm dự thi, video của chị Rcom H’Meo (buôn Hiao) kể về sự đổi thay trên quê hương đã giành giải nhất cuộc thi “Ia Hiao trong tôi” lần thứ II năm 2026, do xã Ia Hiao phát động, diễn ra từ ngày 29-9 đến 10-10.

Chị Rcom H'Meo (buôn Hiao) đạt giải nhất cuộc thi "Ia Hiao trong tôi" lần thứ II năm 2026. Ảnh: Vũ Chi

Sinh ra và lớn lên ngay tại buôn làng, chị Rcom H’Meo cảm nhận rõ nét những đổi thay của quê hương sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành. Trong đó, nổi bật nhất là phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Hàng loạt tuyến đường khang trang, rộng rãi đã được khánh thành thay thế cho những con đường nhỏ hẹp, xuống cấp trước đây.

Chị H’Meo bộc bạch: “Lần đầu tiên làm video, tôi gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự đồng hành của em gái và nỗ lực của bản thân, video đã được hoàn thành. Khi biết tác phẩm của mình đạt giải nhất cuộc thi, tôi vô cùng bất ngờ. Đây là động lực giúp tôi tiếp tục làm thêm các video giới thiệu quê hương mình đến mọi người”.

Trước đó, tháng 7-2026, xã Ia Tul đã vinh danh 95 “sứ giả mặt trời Chư Mố”, trong đó có 5 đại sứ “Chư Mố trong tôi” được lựa chọn từ những VĐV tham gia chinh phục núi Chư Mố và có bài đăng trên mạng xã hội truyền cảm hứng nhất.

Chị Rmah H'Pơ chinh phục đỉnh núi Chư Mố. Ảnh: Vũ Chi

Chị Rmah H’Pơ - 1 trong 5 đại sứ “Chư Mố trong tôi” - chia sẻ: Đứng trên đỉnh núi, cầm lá cờ đỏ sao vàng, nhìn ngắm buôn làng mình bình yên phía dưới là một trải nghiệm hết sức tuyệt vời. Với tôi, danh hiệu này là lời nhắc nhở rằng, mỗi người đều có thể trở thành người kể chuyện, giới thiệu vẻ đẹp nơi mình sinh ra và lớn lên với… cả thế giới.

Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều bạn bè trong và ngoài tỉnh đã nhắn tin hỏi thăm và hẹn một dịp gần nhất sẽ ghé Chư Mố - Ia Tul và nhờ tôi làm hướng dẫn viên du lịch.

Mở lối phát triển quê hương

Giá trị của việc kể chuyện quê hương trên nền tảng số không dừng ở lượt tương tác mà ở khả năng kết nối, quảng bá, tạo cơ hội phát triển.

Tại xã Tuy Phước Bắc, Bí thư Đảng ủy xã Huỳnh Thị Thanh Nguyệt đã trực tiếp làm MC dẫn dắt câu chuyện trong những video giới thiệu danh nhân Lê Đại Cang hay làng nghề đan tre Tân Điền. Chia sẻ về mục đích làm video, bà Nguyệt cho biết: Không chỉ quảng bá hình ảnh quê hương, các video còn tạo sự gắn kết giữa chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và người dân.

Khi bà con cùng tham gia ghi hình, chia sẻ câu chuyện, mọi người sẽ thêm quan tâm, trân trọng những giá trị của địa phương và có ý thức giữ gìn cảnh quan, truyền thống, nếp sống văn hóa, cùng chung tay xây dựng quê hương. Ngoài ra, khi câu chuyện được lan tỏa sẽ góp phần thu hút các nhà đầu tư có nhu cầu phù hợp đến với địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã nhà.

Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Bắc Huỳnh Thị Thanh Nguyệt (ngồi giữa) trải nghiệm cùng bà con làng nghề đan tre Tân Điền trong buổi quay video giới thiệu về làng nghề truyền thống tại địa phương. Ảnh: ĐVCC

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng các video với nhiều chủ đề phong phú hơn; đồng thời, vận động cán bộ, công chức, người dân tham gia. Mỗi người dân Tuy Phước Bắc đều có thể góp một hình ảnh, một câu chuyện đẹp để cùng lan tỏa hình ảnh quê hương thân thiện, giàu truyền thống và đang từng ngày đổi mới” - bà Nguyệt cho hay.

Ông Phạm Văn Đức - Chủ tịch UBND xã Ia Tul - cho biết: Từ thông điệp của các “sứ giả mặt trời Chư Mố”, xã đã xây dựng kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng, lấy núi Chư Mố làm điểm nhấn. Địa phương đã trồng hoa dọc 2 tuyến đường lên núi, trồng sen dưới chân núi để tạo cảnh quan; đồng thời, đề xuất tỉnh xây dựng bến thủy nội địa trên lòng hồ Ia Thul, kết nối với thác Ba Tầng và khu tái định cư buôn Tơ Khế, hình thành chuỗi du lịch sinh thái đặc trưng.

Tại xã Ia Hiao, ông Bùi Hữu Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy xã, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi “Ia Hiao trong tôi” - cho rằng: Trong số 36 tác phẩm dự thi, nội dung hiến đất mở đường giao thông được nhắc đến nhiều nhất. Đây cũng là phong trào đang diễn ra sôi nổi trong toàn xã.

Từ cuối năm 2025 đến nay, xã đã đầu tư 3,6 tỷ đồng mở rộng 30 tuyến đường nông thôn với tổng chiều dài 12,4 km. Trong đó, nhân dân hiến đất, vật kiến trúc trị giá hơn 17 tỷ đồng. Buôn làng khang trang, đời sống người dân được cải thiện.

Có thể thấy, khi người dân biết kể câu chuyện quê hương và địa phương biết kết nối những câu chuyện ấy với du lịch, sản xuất, không gian số sẽ trở thành nguồn lực góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo động lực phát triển địa phương.