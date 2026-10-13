Phường An Phú ra mắt mô hình "Tổ dân phố chuyển đổi số"

(GLO)- Chiều 12-10, UBND phường An Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 và ra mắt mô hình "Tổ dân phố chuyển đổi số".

Thời gian qua, công tác chuyển đổi số tại phường An Phú đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống iDesk được triển khai tại 12 cơ quan, đơn vị; 100% văn bản đi được ký số, liên thông văn bản điện tử 3 cấp.

Quang cảnh buổi ra mắt mô hình "Tổ dân phố chuyển đổi số". Ảnh: Xuân Hà

Phường đã công khai 427 thủ tục hành chính, trong đó có 291 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% hồ sơ được tiếp nhận, số hóa và xử lý trên môi trường điện tử.

Từ ngày 15-6 đến 14-9-2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường tiếp nhận hơn 1.800 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 94,62%. Toàn bộ 79 thủ tục có thu phí, lệ phí đã được tích hợp thanh toán trực tuyến; mức độ hài lòng của người dân đạt 99,6%.

Tuy nhiên, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình còn hạn chế; kỹ năng số của một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi và đồng bào dân tộc thiểu số, chưa đáp ứng yêu cầu.

Tình trạng lừa đảo trên không gian mạng cũng đặt ra yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Để công tác chuyển đổi số đi vào chiều sâu, UBND phường An Phú xác định triển khai đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia từ ngày 1 đến 10-10, đồng thời duy trì các hoạt động trong suốt tháng 10-2026.

Trong đó, chú trọng nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, xử lý dứt điểm hồ sơ quá hạn và phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức trong sử dụng các nền tảng số.

Đặc biệt, các tổ công nghệ số cộng đồng và tổ dân phố chuyển đổi số được giao nhiệm vụ trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cài đặt và sử dụng các ứng dụng như: VNeID, iGiaLai, sổ sức khỏe điện tử; đăng ký chữ ký số cá nhân và thanh toán không dùng tiền mặt.

Đoàn viên, thanh niên phường An Phú ra quân hỗ trợ người dân đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến. Ảnh: Xuân Hà

Công an phường, Đoàn Thanh niên và lực lượng tình nguyện tăng cường hỗ trợ người dân tại khu dân cư, tuyên truyền nhận diện, phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến.

Các trường học cũng được khuyến khích đẩy mạnh học tập trên nền tảng "Bình dân học vụ số", thực hiện thanh toán các khoản thu dịch vụ giáo dục không dùng tiền mặt; qua đó phát huy vai trò của học sinh trong lan tỏa kỹ năng số đến từng gia đình.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Xuân Hà, chuyển đổi số trước hết là chuyển đổi nhận thức, trong đó sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả.

Vì vậy, phường An Phú kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực học tập kỹ năng số, sử dụng các tiện ích số, góp phần xây dựng chính quyền số hoạt động hiệu quả, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.