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Mặt trận xã Chư Sê hỗ trợ người dân nộp 15.276 hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến

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NGỌC ANH
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(GLO)- Chiều 19-10, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai do đồng chí Siu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, làm Trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề về việc triển khai công tác chuyển đổi số tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Sê.

Báo cáo với đoàn giám sát, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Sê R’Cõm Việt cho biết, đơn vị đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng kế hoạch tham gia phong trào “Bình dân học vụ số” và phong trào thi đua “Tỉnh Gia Lai thi đua đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bình dân học vụ số”; đồng thời thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng.

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Đoàn giám sát của Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát chuyên đề về triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số tại Mặt trận xã Chư Sê. Ảnh: Ngọc Anh

Từ ngày 1-7-2025 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Sê thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn về trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số; hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức Mặt trận và các đoàn thể xã sử dụng Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp MTTQ Việt Nam, nền tảng Mặt trận số và phần mềm quản lý hội viên. Đến nay, 428/428 văn bản đi đã được chuyển trên môi trường điện tử. Đơn vị cũng phối hợp với Công an xã hỗ trợ 5.544 công dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2; hỗ trợ người dân nộp 15.276 hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến; thành lập mô hình “Gia đình số” với 435 thành viên tham gia.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Sê đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ trang thiết bị máy tính cho Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở; đồng thời kiến nghị Trung ương nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp MTTQ Việt Nam, tạo thuận lợi cho việc tra cứu văn bản.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Siu Trung ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Sê đạt được trong triển khai công tác chuyển đổi số thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, đơn vị tiếp tục quan tâm bố trí, bồi dưỡng cán bộ phụ trách công tác chuyển đổi số; tổ chức các cuộc thi, phong trào gắn với chuyển đổi số; thực hiện lưu trữ hồ sơ, tài liệu bảo đảm đúng quy định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và đơn vị liên quan nhằm triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động, gắn với nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa phương.

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