(GLO)- Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cùng các cơ chế mới về tự chủ, tài chính và chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học đang mở thêm điều kiện để nhà khoa học phát huy năng lực sáng tạo.

Tại Gia Lai, việc tháo gỡ khó khăn về nguồn lực, nhân lực và môi trường nghiên cứu là yêu cầu đặt ra để các chính sách đi vào thực tiễn.

Tháo gỡ khó khăn từ thực tiễn nghiên cứu

Sau 13 năm nghiên cứu tại Mỹ và Nhật Bản, năm 2022, TS Cao Văn Sơn trở về Việt Nam, làm việc tại Viện Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE), thuộc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam). Hiện ông phụ trách nhóm nghiên cứu neutrino phía Việt Nam, tham gia các thí nghiệm quốc tế như T2K, Super-Kamiokande và Hyper-Kamiokande tại Nhật Bản.

Tiến sĩ Cao Văn Sơn (bìa trái, Viện Khoa học và Giáo dục liên ngành) trao đổi về các thí nghiệm đang được thực hiện. Ảnh: Hồ Điểm

Tại triển lãm Năm Lượng tử Gia Lai, TS Cao Văn Sơn cùng cộng sự giới thiệu thiết bị đếm photon, đầu dò bức xạ và các bộ kit phục vụ nghiên cứu, thực hành khoa học, mở ra cơ hội kết nối với DN công nghệ. Tuy nhiên, theo TS Sơn, kinh phí hạn chế ảnh hưởng đến khả năng đầu tư thiết bị, mở rộng nhân lực; việc thu hút nhà khoa học trẻ gắn bó lâu dài cũng gặp khó khăn. Ông kỳ vọng từ những cơ chế mới theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW sẽ giúp nhóm có điều kiện phát triển ổn định, mở rộng hợp tác quốc tế.

Ở lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng, TS Nguyễn Thanh Liêm - Giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên (Trường ĐH Quy Nhơn), theo đuổi các công trình gắn với sản xuất nông nghiệp. Với đề tài phục tráng giống nếp Ngự Sa Huỳnh và nếp Cút tại Quảng Ngãi, nhóm nghiên cứu đã tuyển chọn 8 dòng nếp ổn định, sản xuất 300 kg hạt giống siêu nguyên chủng đối với mỗi giống, góp phần bảo tồn nguồn gen cây trồng địa phương.

Được tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” năm 2026, TS Liêm chia sẻ: “Những chính sách mới đã tiếp thêm động lực để chúng tôi phát triển các ý tưởng nghiên cứu, mạnh dạn tiếp cận những vấn đề thực tiễn và hướng đến các sản phẩm có giá trị ứng dụng”.

Từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng, yêu cầu chung là nguồn lực phù hợp, môi trường làm việc ổn định và quyền chủ động để nhà khoa học theo đuổi những hướng nghiên cứu dài hạn.

Khơi thông cơ chế, tạo động lực sáng tạo

Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định đổi mới thể chế là nhiệm vụ trọng tâm để tạo đột phá phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo. Cụ thể hóa chủ trương này, Nghị quyết số 193/2025/QH15 của Quốc hội quy định cơ chế miễn trách nhiệm dân sự đối với tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Đồng thời, tổ chức chủ trì nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách nhà nước không phải hoàn trả kinh phí đã sử dụng nếu tuân thủ đầy đủ quy định quản lý, quy trình và nội dung nghiên cứu nhưng không đạt kết quả dự kiến.

Nghị quyết số 57-NQ/TW mở thêm điều kiện thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu của tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm (Trường Đại học Quy Nhơn). Ảnh: Hồ Điểm

GS Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE, nhiều lần kiến nghị tháo gỡ khó khăn về cơ chế hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất cho nghiên cứu khoa học. Đánh giá Nghị quyết số 57-NQ/TW là một “luồng gió mới”, ông mong muốn có chính sách hỗ trợ đặc thù, ổn định, dài hạn để nhà khoa học tập trung nghiên cứu và phát triển đội ngũ.

Tại buổi làm việc với GS Trần Thanh Vân và ICISE ngày 10-10-2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị tỉnh Gia Lai phối hợp Bộ KH&CN rà soát cơ sở pháp lý, kiện toàn tổ chức, xây dựng mô hình hoạt động phù hợp cho ICISE.

Bộ KH&CN được giao hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ 4 nhóm nghiên cứu, phấn đấu tiếp cận kinh phí từ chương trình nghiên cứu cơ bản của Bộ vào đầu năm 2027. Phó Thủ tướng cũng thống nhất định hướng phối hợp với Trường ĐH Quy Nhơn nghiên cứu xây dựng phòng thí nghiệm dùng chung, trình cấp có thẩm quyền xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Ở phạm vi rộng hơn, yêu cầu hoàn thiện cơ chế còn gắn với hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của DN, nơi các ý tưởng sáng tạo cần được chuyển thành giải pháp phục vụ thực tiễn.

Từ góc nhìn DN, ông Huỳnh Tấn Truyền - Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo Gia Lai (VDCD Gia Lai, phường Quy Nhơn) cho biết đơn vị đang giới thiệu các giải pháp sử dụng máy bay không người lái (UAV) trong khảo sát địa hình, xây dựng bản đồ số 2D, 3D và thu thập dữ liệu bằng công nghệ LiDAR. Kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu thu thập có thể phục vụ quản lý đất đai, rừng và giám sát công trình, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, giảm thời gian và nhân lực thực hiện.

Theo ông Truyền, Nghị quyết số 57-NQ/TW ra đời kịp thời, tạo định hướng để DN đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ. Điều quan trọng là những giải pháp được phát triển phải đáp ứng nhu cầu thực tế, mang lại lợi ích cụ thể cho cộng đồng. Ông nhấn mạnh: “Người thụ hưởng cuối cùng phải là người dân”.

Từ những cơ chế mới đến các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tại Gia Lai, vấn đề đặt ra là tiếp tục tháo gỡ khó khăn về nguồn lực, điều kiện nghiên cứu và tăng kết nối giữa nhà khoa học với DN. Đây là cơ sở để KHCN và đổi mới sáng tạo đóng góp thiết thực hơn cho phát triển KT-XH của tỉnh.