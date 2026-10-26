VNeID có thêm tính năng đăng kiểm phương tiện, tra cứu ngay trên điện thoại

(GLO)- Ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID vừa bổ sung tính năng “Đăng kiểm phương tiện”, cho phép công dân xác nhận tích hợp và tra cứu thông tin đăng kiểm ngay trên điện thoại. Tính năng dành cho công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động bình thường.

Ngày 26-10, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) thông tin về việc bổ sung tính năng “Đăng kiểm phương tiện” trên ứng dụng VNeID. Đây là tiện ích mới nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận, quản lý thông tin đăng kiểm phương tiện trên nền tảng số.

Ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID. Ảnh: Danh Trọng/Tuổi Trẻ

Theo đó, tính năng này gồm hai chức năng chính. Thứ nhất, công dân có thể xác nhận tích hợp thông tin đăng kiểm phương tiện vào ứng dụng VNeID. Thứ hai, người dùng được tra cứu, theo dõi thông tin đăng kiểm đã tích hợp trên ứng dụng, giúp việc quản lý dữ liệu phương tiện thuận tiện hơn.

Để sử dụng tính năng mới, người dân đăng nhập ứng dụng VNeID và truy cập thông báo yêu cầu xác nhận tích hợp thông tin. Có thể thực hiện theo một trong các cách: nhấn “Truy cập chức năng” khi thông báo xuất hiện trên màn hình chính; mở thông báo yêu cầu xác nhận tại mục “Thông báo”; hoặc vào “Ví giấy tờ”, chọn thông báo về thông tin cần xác nhận tích hợp.

Sau đó, người dùng xác thực bằng passcode hoặc vân tay, nhận diện khuôn mặt và chọn mục “Đăng kiểm phương tiện”.

Tại đây, người dùng nhấn vào bản ghi “Xác nhận tích hợp” để xem thông tin chi tiết. Nếu đồng ý tích hợp, người dùng chọn “Thông tin xác thực, tích hợp Ví giấy tờ”, sau đó xác nhận theo hướng dẫn của hệ thống. Khi hoàn tất, màn hình sẽ hiển thị thông báo xác nhận thành công.

Trường hợp không đồng ý tích hợp, công dân chọn “Không tích hợp”, nêu lý do theo yêu cầu của hệ thống và xác nhận. Sau khi thực hiện, người dùng có thể quay lại danh sách các bản ghi xác nhận tích hợp thông tin.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội lưu ý, đối tượng sử dụng tính năng này là công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động bình thường.

Việc bổ sung tính năng đăng kiểm phương tiện nằm trong quá trình mở rộng các tiện ích trên VNeID, hướng đến tăng khả năng khai thác dữ liệu số và tạo thuận lợi cho người dân khi sử dụng dịch vụ điện tử.