Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Nghị quyết số 57

Năm Lượng tử Gia Lai 2026 Nghị quyết số 57 Tin tức

VNeID có thêm tính năng đăng kiểm phương tiện, tra cứu ngay trên điện thoại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Tuổi Trẻ, Chinhphu.vn)

(GLO)- Ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID vừa bổ sung tính năng “Đăng kiểm phương tiện”, cho phép công dân xác nhận tích hợp và tra cứu thông tin đăng kiểm ngay trên điện thoại. Tính năng dành cho công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động bình thường.

Ngày 26-10, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) thông tin về việc bổ sung tính năng “Đăng kiểm phương tiện” trên ứng dụng VNeID. Đây là tiện ích mới nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận, quản lý thông tin đăng kiểm phương tiện trên nền tảng số.

dang-kiem-xe-tren-vneidjpeg.jpg
Ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID. Ảnh: Danh Trọng/Tuổi Trẻ

Theo đó, tính năng này gồm hai chức năng chính. Thứ nhất, công dân có thể xác nhận tích hợp thông tin đăng kiểm phương tiện vào ứng dụng VNeID. Thứ hai, người dùng được tra cứu, theo dõi thông tin đăng kiểm đã tích hợp trên ứng dụng, giúp việc quản lý dữ liệu phương tiện thuận tiện hơn.

Để sử dụng tính năng mới, người dân đăng nhập ứng dụng VNeID và truy cập thông báo yêu cầu xác nhận tích hợp thông tin. Có thể thực hiện theo một trong các cách: nhấn “Truy cập chức năng” khi thông báo xuất hiện trên màn hình chính; mở thông báo yêu cầu xác nhận tại mục “Thông báo”; hoặc vào “Ví giấy tờ”, chọn thông báo về thông tin cần xác nhận tích hợp.

Sau đó, người dùng xác thực bằng passcode hoặc vân tay, nhận diện khuôn mặt và chọn mục “Đăng kiểm phương tiện”.

Tại đây, người dùng nhấn vào bản ghi “Xác nhận tích hợp” để xem thông tin chi tiết. Nếu đồng ý tích hợp, người dùng chọn “Thông tin xác thực, tích hợp Ví giấy tờ”, sau đó xác nhận theo hướng dẫn của hệ thống. Khi hoàn tất, màn hình sẽ hiển thị thông báo xác nhận thành công.

Trường hợp không đồng ý tích hợp, công dân chọn “Không tích hợp”, nêu lý do theo yêu cầu của hệ thống và xác nhận. Sau khi thực hiện, người dùng có thể quay lại danh sách các bản ghi xác nhận tích hợp thông tin.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội lưu ý, đối tượng sử dụng tính năng này là công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động bình thường.

Việc bổ sung tính năng đăng kiểm phương tiện nằm trong quá trình mở rộng các tiện ích trên VNeID, hướng đến tăng khả năng khai thác dữ liệu số và tạo thuận lợi cho người dân khi sử dụng dịch vụ điện tử.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường khảo sát chuyển đổi số tại Gia Lai

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường khảo sát chuyển đổi số tại Gia Lai

Nghị quyết số 57

(GLO)- Ngày 14-10, Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã giám sát thực tế tại Gia Lai về thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW giai đoạn 2024-2026. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Trần Văn Khải - Phó Trưởng đoàn, chủ trì buổi làm việc.

Học sinh cả nước hướng tới sử dụng kho học liệu số quốc gia miễn phí, kết nối VNeID

Học sinh cả nước hướng tới sử dụng kho học liệu số quốc gia miễn phí, kết nối VNeID

Tin tức

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 1965/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông”. Đề án hướng tới xây dựng hạ tầng học liệu số dùng chung, phục vụ đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kích hoạt mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kích hoạt mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội

Thời sự

(GLO)- Sáng 4/10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề: "Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội" với yêu cầu đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển trong mọi ngành, mọi lĩnh vực và trong toàn xã hội.

Ân Tường ra quân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026

Ân Tường ra quân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026

Nghị quyết số 57

(GLO)- Sáng 1-10, UBND xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai) phát động các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 và tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xử lý công việc cho cán bộ, công chức, viên chức, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, đại diện các thôn, trường học.

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

Nghị quyết số 57

(GLO)- Từ giải quyết thủ tục hành chính, cấp căn cước, định danh điện tử đến tra cứu vi phạm giao thông, nhiều tiện ích được Công an tỉnh Gia Lai đưa lên môi trường số. Đằng sau là quá trình xây dựng, làm sạch, kết nối dữ liệu, cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, đổi mới quản lý, phục vụ nhân dân.

null