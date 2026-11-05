Chip bảo mật “Make in Vietnam”: Cơ hội mới cho doanh nghiệp công nghệ

(GLO)- Việc ra mắt chip bảo mật VGC v1.0 do Việt Nam làm chủ thiết kế mở ra triển vọng phát triển thiết bị, phần mềm và dịch vụ an toàn thông tin, tạo thêm cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp công nghệ trong nước.

Ngày 3-11, Ban Cơ yếu Chính phủ và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) công bố chip bảo mật VGC v1.0 cùng nền tảng bán dẫn bảo mật do Việt Nam làm chủ thiết kế.

Chip VGC v1.0 do Ban Cơ yếu Chính phủ và Viettel phối hợp phát triển không chỉ đưa thuật toán mật mã Việt Nam lên phần cứng mà còn đạt tốc độ mã hóa, giải mã nhanh gấp khoảng 15 lần giải pháp thuần phần mềm. Ảnh: Vietnamnet

Chip có kích thước đóng gói 10 × 10 mm, tích hợp 300 triệu bóng bán dẫn, được chế tạo trên tiến trình CMOS 28 nm. Theo kết quả đo kiểm được công bố, tốc độ mã hóa, giải mã nhanh gấp khoảng 15 lần giải pháp thuần phần mềm trong cùng tác vụ. Điểm đáng chú ý là thuật toán mật mã Việt Nam được tích hợp trực tiếp vào phần cứng, tăng khả năng bảo vệ dữ liệu ngay từ thiết bị.

VGC v1.0 bước đầu được tích hợp trong USB lưu trữ an toàn phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước và Quốc phòng. Sản phẩm cũng được định hướng ứng dụng vào hệ thống chứng thực chữ ký số quốc gia, với hơn 2 triệu chứng thư số đang lưu hành.

Từ nền tảng này, doanh nghiệp công nghệ có thể nghiên cứu phát triển thiết bị lưu trữ an toàn, giải pháp xác thực, bảo vệ dữ liệu và hồ sơ điện tử. Các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, viễn thông, Internet vạn vật (IoT) cũng có nhu cầu lớn về bảo mật phần cứng.

Cơ hội không chỉ nằm ở sản xuất chip mà còn mở rộng sang thiết kế thiết bị, tích hợp phần cứng, phát triển phần mềm, kiểm thử và cung cấp dịch vụ bảo mật. Doanh nghiệp có năng lực nghiên cứu, phát triển có thể tham gia nhiều khâu trong chuỗi giá trị này.

Chip VGC v1.0 được phát triển trên kiến trúc tập lệnh mở RISC-V, tạo điều kiện để đội ngũ kỹ sư chủ động thiết kế, điều chỉnh và phát triển các thế hệ chip tiếp theo.

Theo định hướng hợp tác được công bố, Ban Cơ yếu Chính phủ và Viettel tập trung đưa chip vào sản xuất loạt, phát triển nền tảng vi mạch bảo mật đa lõi, đào tạo nhân lực và thử nghiệm, kiểm định sản phẩm trên thiết bị thực tế.

Cùng với đó, Bộ Khoa học và Công nghệ định hướng ưu tiên phát triển các nhóm chip chuyên dụng như bảo mật phần cứng, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán biên, viễn thông, cảm biến và IoT. Đây là những lĩnh vực có thể tạo thêm thị trường cho doanh nghiệp thiết kế, sản xuất và ứng dụng vi mạch.

Tuy nhiên, để chuyển tiềm năng thành cơ hội thương mại, sản phẩm vẫn cần trải qua quá trình kiểm thử, đánh giá, chứng nhận và đáp ứng yêu cầu riêng của từng lĩnh vực.

Việc làm chủ chip bảo mật vì vậy không chỉ có ý nghĩa về tự chủ công nghệ mà còn tạo nền tảng để doanh nghiệp Việt phát triển sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn.