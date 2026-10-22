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Khoa học - Công nghệ

Nghị quyết số 57

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Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia”

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VÕ HƯỜNG
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(GLO)- Sáng 22-10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 10-2026 và phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia”. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ trung ương đến 2.070 điểm cầu trên cả nước.

Tại tỉnh Gia Lai, hội nghị được kết nối từ Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) đến điểm cầu Trường Chính trị tỉnh và 135 xã, phường, với gần 5.800 đại biểu tham dự.

Dự hội nghị có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Vĩnh Sơn.

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Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn). Ảnh: Nhật Trường

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin 3 chuyên đề gồm: chủ trương rà soát, hoàn thiện chương trình và xây dựng bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 mới, sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028-2029; thực trạng hoạt động phòng, chống và loại trừ sốt rét giai đoạn 2021-2025, phương hướng giai đoạn 2026-2030; những kết quả ban đầu và vấn đề đặt ra trong chuyển đổi số quốc gia cùng những định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

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Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nhật Trường

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục tuyên truyền sâu rộng kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền về kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và tình hình kinh tế - xã hội; tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2027 từ 10% trở lên, tạo thế và lực cho các năm tiếp theo.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia”, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 22-10 đến 22-11 trên trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên và App Tuyên giáo, gồm 4 tuần thi với 2 đợt thi.

Nội dung tập trung vào các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; những kiến thức, kỹ năng số; phong trào thi đua của các cấp, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp về chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

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