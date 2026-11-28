(GLO)- Thời gian qua, chuyển đổi số từng bước làm thay đổi hoạt động của ngành Y tế tỉnh Gia Lai, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và giúp người dân tiếp cận dịch vụ thuận lợi hơn.

Từng bước số hóa hoạt động y tế

Tại xã miền núi Vân Canh, đồng bào Bahnar, Chăm H’roi chiếm trên 63% dân số, sinh sống tại 9 thôn, làng. Những năm qua, việc Trạm Y tế xã ứng dụng công nghệ số trong khám chữa bệnh đang dần trở nên quen thuộc với người dân. Những thay đổi trong cách tiếp nhận, thực hiện thủ tục khám bệnh giúp người dân giảm thời gian chờ đợi, thuận tiện hơn khi đến Trạm Y tế xã.

Cán bộ Trạm Y tế xã Vân Canh quét mã QR trên căn cước, hỗ trợ người dân làm thủ tục khám chữa bệnh. Ảnh: Chương Hiếu

Trước đây, mỗi lần đi khám chữa bệnh, bà Lục Thị Yến (69 tuổi, dân tộc Thái, ở thôn Thịnh Văn 1) thường phải mang theo thẻ BHYT và căn cước để nhân viên y tế đối chiếu. “Hiện nay, chỉ với điện thoại thông minh cài ứng dụng VNeID, tôi có thể cung cấp thông tin nhanh chóng. Thủ tục khám chữa bệnh nhanh gọn, tiết kiệm thời gian” - bà Yến chia sẻ.

Bà Đoàn Thị Kim Tuyến - Trưởng Trạm Y tế xã Vân Canh - cho biết: Trạm đẩy mạnh khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử. Năm 2026, toàn xã có 12.924 người được chuẩn hóa hồ sơ sức khỏe có căn cước, đạt 89,4%; 10.148/11.907 người có căn cước đã kích hoạt định danh điện tử mức 2, đạt 85,22%. Trong 10 tháng, có 906 lượt khám chữa bệnh sử dụng căn cước. Trạm phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tích hợp thẻ BHYT trên VNeID.

Tương tự, Trạm Y tế xã Krong cũng tăng cường sử dụng căn cước, VNeID và thẻ BHYT trong tiếp nhận, khám chữa bệnh; quản lý, cập nhật hồ sơ sức khỏe cá nhân trên nền tảng số. Các phần mềm giám định BHYT, tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe sinh sản và quản lý khám chữa bệnh cũng được sử dụng.

Cán bộ Trạm Y tế xã Krong phối hợp với nhân viên y tế làng Hro tuyên truyền người dân sử dụng căn cước, VNeID khi đi khám chữa bệnh. Ảnh: Chương Hiếu

Bác sĩ Lê Anh Tú - Trưởng Trạm Y tế xã Krong - cho hay: Từ đầu năm đến nay, trạm ghi nhận 624 lượt khám chữa bệnh sử dụng căn cước, chiếm hơn 70% tổng số lượt khám. “Ứng dụng công nghệ số giúp cán bộ trạm quản lý hồ sơ, cập nhật dữ liệu và báo cáo thuận lợi. Nhờ đó, nhân viên y tế có thêm điều kiện tập trung chuyên môn, phục vụ người dân tốt hơn” - bác sĩ Tú chia sẻ.

Tại TTYT Vĩnh Thạnh (xã Vĩnh Thạnh), từ ngày 1-9-2026, hồ sơ bệnh án điện tử được triển khai, thay thế bệnh án giấy, kể cả trong khám chữa bệnh BHYT; qua đó, bác sĩ, điều dưỡng tra cứu kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và chỉ định điều trị trên hệ thống.

Cùng với đó, khu vực tiếp đón bố trí ki ốt để người dân tự đăng ký khám bệnh; căn cước được sử dụng thay thẻ BHYT khi làm thủ tục và tra cứu Sổ sức khỏe điện tử. Đến nay, tỷ lệ lượt khám bệnh sử dụng căn cước đạt 87,09%, thanh toán không dùng tiền mặt đạt 78,7%.

Tháo gỡ những điểm nghẽn từ cơ sở

Chuyển đổi số mở ra cơ hội nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, để các tiện ích công nghệ phát huy hiệu quả, ngành y tế vẫn phải tháo gỡ khó khăn về hạ tầng kỹ thuật và điều kiện tiếp cận của người dân.

Xã Đak Rong có 1.683 hộ với 6.496 nhân khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 90% dân số. Thời gian qua, Trạm Y tế xã đã sử dụng các phần mềm thống kê y tế, khám chữa bệnh, quản lý bệnh không lây nhiễm, sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Tuy nhiên, dữ liệu từ phần mềm khám chữa bệnh chuyển sang hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử có lúc chưa ổn định; một bộ phận người dân chưa có điện thoại thông minh hoặc chưa thành thạo ứng dụng số.

Bác sĩ Vi Công Quế - quyền Trưởng Trạm Y tế xã Đak Rong - cho biết: “Trạm đang rà soát, cập nhật, chuẩn hóa thông tin sức khỏe; hướng dẫn người dân sử dụng căn cước, VNeID và các tiện ích y tế số. Trạm phối hợp đơn vị liên quan khắc phục lỗi đồng bộ, đồng thời hướng dẫn người dân tiếp cận ứng dụng”.

Tại xã Canh Liên, địa bàn rộng, dân cư phân bố xa trung tâm, giao thông khó khăn đã ảnh hưởng đến việc khám sức khỏe và lập hồ sơ sức khỏe điện tử; người cao tuổi gặp khó khăn khi đến cơ sở y tế. Theo bác sĩ Sô Thị Ly Nhơ, Trưởng Trạm Y tế xã, đơn vị phối hợp ban nhân dân các làng rà soát trường hợp chưa có hồ sơ sức khỏe điện tử, vận động gia đình hỗ trợ người cao tuổi đi khám bệnh; hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, kích hoạt định danh mức 2 để từng bước hoàn thiện dữ liệu sức khỏe.

Ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế - thông tin: Sở đang đẩy nhanh dự án đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin với kinh phí hơn 136 tỷ đồng từ ngân sách trung ương cho 34 cơ sở y tế, tập trung vào hệ thống máy chủ, lưu trữ và bảo mật, bảo đảm đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Ngành tiếp tục mở rộng dịch vụ công trực tuyến, triển khai bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe, kết nối dữ liệu khám chữa bệnh BHYT với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoàn thiện hạ tầng số và nâng cao hiệu quả quản lý.