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Bệnh viện Quân y 211 khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 374 người cao tuổi

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Sáng 31-10, UBND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Bệnh viện Quân y 211 tổ chức chương trình khám sức khỏe, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn. 

Chương trình diễn ra trong 2 ngày (31-10 và 1-11) tại Bệnh viện Quân y 211 (phường Thống Nhất). Theo đó, 374 người cao tuổi được khám lâm sàng, kiểm tra sức khỏe và thực hiện các dịch vụ cận lâm sàng như: xét nghiệm đường huyết, creatinin, siêu âm, điện tim, chụp X-quang cùng các kiểm tra cần thiết khác.

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Chương trình diễn ra trong 2 ngày (31-10 và 1-11) tại Bệnh viện Quân y 211, phường Thống Nhất. Ảnh: Như Nguyện

Trên cơ sở kết quả khám, đội ngũ y, bác sĩ sẽ tư vấn tình trạng sức khỏe, hướng dẫn phòng ngừa bệnh tật, chế độ chăm sóc sức khỏe và sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. Những trường hợp có chỉ định sẽ được cấp phát thuốc miễn phí.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Trần Văn Tài - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bệnh viện Quân y 211 nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình trong việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người cao tuổi; đồng thời yêu cầu đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ tổ chức khám, tư vấn tận tình, chu đáo, bảo đảm chất lượng chuyên môn.

Theo bà Hoàng Thị Thao - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Thống Nhất, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là một trong những nhiệm vụ được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm. Chương trình lần này tạo điều kiện để người cao tuổi, nhất là những trường hợp thuộc nhóm ưu tiên, được tiếp cận dịch vụ y tế, phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe và có hướng chăm sóc phù hợp.

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Bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 khám mắt cho người cao tuổi . Ảnh: Như Nguyện

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và Bệnh viện Quân y 211 trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi.

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