Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 450 người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mang Yang

(GLO)- Ngày 24-10, Bệnh viện Quân y 211 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân đoàn 34) tổ chức hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 450 người thuộc diện gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mang Yang (tỉnh Gia Lai).

Trong đợt này, Bệnh viện Quân y 211 đã huy động hơn 30 y, bác sĩ có chuyên môn cao thuộc các chuyên khoa: nội, ngoại, mắt, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, da liễu… cùng trang thiết bị hiện đại để phục vụ công tác khám, chẩn đoán và tư vấn sức khỏe cho người dân.

Các y, bác sĩ khám bệnh miễn phí cho người dân thuộc diện gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Mạnh Hà

Ngoài khám tổng quát, chuyên khoa, bệnh viện cũng đã triển khai nhân lực và thiết bị để thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu như: điện tim, siêu âm, chọc hút sinh thiết tế bào, xét nghiệm đường huyết mao mạch… Bên cạnh đó, người dân khi đến khám được cấp thêm thuốc bổ và thuốc điều trị các bệnh thông thường.

Tổng kinh phí được Bệnh viện Quân y 211 huy động để thực hiện chương trình hơn 200 triệu đồng. Đây là đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí lần thứ 4 được bệnh viện triển khai trong năm 2026. Trước đó, chương trình được triển khai tại các xã: Bờ Ngoong, Biển Hồ, Chư Prông.

Người dân đến khám được cấp thêm thuốc bổ và thuốc điều trị bệnh miễn phí. Ảnh: Mạnh Hà

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 đối với các hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đồng thời, góp phần cùng các địa phương chăm lo an sinh xã hội, tăng cường tình đoàn kết quân - dân.