(GLO)- Ngày 16-11, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm II - Trực tiếp hỗ trợ trẻ khuyết tật (Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam) tổ chức Lễ khai mạc chương trình khám sàng lọc và phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn năm 2026.

Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành đến từ Bệnh viện Bạch Mai, Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Nhi Đồng 1 và một số cơ sở y tế tuyến Trung ương.

Ban Tổ chức trao trao quà cho các bệnh nhi. Ảnh: Nhật Trường

Đối tượng được hỗ trợ là trẻ em mắc các dị tật vùng mặt (sứt môi, hở hàm ếch, khuyết mũi...); u bướu lành tính; dị tật mắt (lác, sụp mi, đục thủy tinh thể); dị tật vận động (khoèo tứ chi, vẹo gù cột sống, di chứng sau bỏng); dị tật sinh dục, hậu môn, lồng ngực (lõm ngực); dị tật tai mũi họng, khiếm thính...

Trước đó, thông qua hệ thống trạm y tế xã, phường, chương trình đã khám sàng lọc tại cộng đồng cho 378 trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, từ ngày 9 đến 13-11, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai cũng đã tiếp nhận và phẫu thuật cho một số bệnh nhi do Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi chuyển tuyến đến.

Ban Tổ chức trao thư cảm ơn các nhà tài trợ và bác sĩ. Ảnh: Nhật Trường

Sau đợt khám sàng lọc tập trung diễn ra vào ngày 15-11 tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh, dự kiến có khoảng 100-125 bệnh nhi đủ điều kiện được chỉ định phẫu thuật trong đợt này. Các bệnh nhi được khám, hội chẩn và phẫu thuật bởi đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm.

Chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi được Quỹ BHYT thanh toán; phần chi phí cùng chi trả còn lại do Trung tâm II tài trợ toàn bộ. Ngoài ra, các em còn được hỗ trợ chi phí ăn uống, đi lại, dụng cụ chỉnh hình và nhận quà trong quá trình điều trị, qua đó có thêm cơ hội vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Theo kế hoạch, ngoài hoạt động khám sàng lọc và hỗ trợ phẫu thuật, chương trình sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 28-11 với các hoạt động hội chẩn và chuyển giao chuyên môn kỹ thuật từ các chuyên gia hàng đầu