Ước mơ đến trường của cô bé mồ côi

(GLO)- Bố của em Rơ Mah H’Hằng (SN 2017, học lớp 4A1.2, Phân hiệu Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) qua đời năm 2020. 2 năm sau, mẹ em lập gia đình và chuyển đến sinh sống tại huyện Krông Pa (cũ). Công việc không ổn định, mẹ em không có điều kiện chăm lo cho các con.

Vì vậy, H’Hằng và chị gái Rơ Mah H’Hà (SN 2014) được bà Rơ Mah H’Nga (SN 1947, chị gái của bà ngoại H’Hằng) cưu mang.

Bà H’Nga không có đất sản xuất, tuổi cao, sức yếu, thu nhập hiện chỉ có 540 nghìn đồng tiền trợ cấp mỗi tháng. Ngoài chị em H’Hằng, bà còn chăm sóc 2 cháu là Rơ Mah Thanh (lớp 5A2.2) và Rơ Mah Chiến (lớp 2A2.2), cùng học tại Phân hiệu Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng.

Em Rơ Mah H’Hằng (giữa) sống cùng bà trong căn nhà chật hẹp. Ảnh: A.K

Căn nhà nơi 5 bà cháu sinh sống chật hẹp, nền đất, dựng bằng tôn, tài sản gần như không có gì đáng giá. Tuổi cao, thường xuyên đau yếu khiến bà H’Nga không còn đủ sức làm thuê hay nhặt phế liệu kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống của bà cháu chủ yếu trông chờ vào sự giúp đỡ của người thân và bà con trong làng.

Hoàn cảnh khó khăn khiến Rơ Mah H’Hà phải nghỉ học để đi làm thuê. Công việc không thường xuyên, lúc có người thuê mới có việc nên thu nhập cũng chẳng đáng là bao. “Em sợ mình cũng phải nghỉ học như chị” - H’Hằng nói.

Dù khó khăn nhưng H’Hằng vẫn cố gắng đến lớp mỗi ngày. Nhà cách trường hơn 1 km, hằng ngày, em đi bộ đến lớp. Hôm nào gặp người quen đi cùng hướng, em được cho đi nhờ.

Cô Trần Thị Thu Nga - giáo viên chủ nhiệm lớp 4A1.2 - cho biết, đầu năm học, H’Hằng đến trường với chiếc túi ny lông đựng sách vở, chỉ có một cuốn vở cũ và bộ quần áo đã qua sử dụng.

Thấy em đến lớp với hoàn cảnh như vậy, cô hỏi thăm rồi tìm đến nhà. Khi biết hoàn cảnh, cô đã mua cặp sách, quần áo để em có thêm đồ dùng đến trường.

“Điều chúng tôi lo là hoàn cảnh gia đình em quá khó khăn. Bà đã lớn tuổi, sức yếu nhưng phải chăm lo cho nhiều cháu. Nếu không có sự hỗ trợ, việc học của H’Hằng có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, tôi mong muốn các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để ước mơ đến trường của em không dang dở” - cô Nga cho hay.