Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Từ thiện

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Ia Krêl phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 19-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Krêl (tỉnh Gia Lai) tổ chức phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 nhằm huy động các nguồn lực xã hội chung tay chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

ia-krel-phat-dong-thang-cao-diem-vi-nguoi-ngheo-nam.jpg
Các đại biểu tham gia ủng hộ tại lễ phát động. Ảnh: Thanh Tịnh

Theo thống kê, xã Ia Krêl hiện có 5.413 hộ dân, trong đó có 238 hộ nghèo (chiếm 4,4%) và 761 hộ cận nghèo (chiếm 14,06%). Đáng chú ý, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn cao.

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 diễn ra từ ngày 17-10 đến 18-11-2026. Công tác vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được triển khai thường xuyên trong năm 2026, thời gian tiếp nhận ủng hộ đến hết ngày 30-12-2026.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Krêl kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, trường học và lực lượng vũ trang trên địa bàn tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, khuyến khích mức đóng góp từ 1 ngày lương hoặc 1 ngày thu nhập trở lên.

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và cá nhân, việc đóng góp được thực hiện phù hợp với điều kiện, khả năng thực tế. Các hộ gia đình tham gia ủng hộ trên tinh thần tự nguyện, bảo đảm phù hợp với điều kiện của từng gia đình.

Thông qua đợt phát động, xã Ia Krêl mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong công tác chăm lo cho người nghèo, góp phần giúp các hộ khó khăn có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Tại lễ phát động, Ban vận động đã tiếp nhận số tiền ủng hộ gần 143 triệu đồng từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn.

uy-ban-mttq-viet-nam-xa-trao-bang-tung-trung-ho-tro-mo-hinh-sinh-ke-cho-5-ho-ngheo-tren-dia-ban.jpg
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trao bảng tượng trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho 5 hộ nghèo trên địa bàn. Ảnh: Thanh Tịnh

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cũng đã trao kinh phí (60 triệu đồng) hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà cho hộ nghèo và tặng mô hình sinh kế cho 5 hộ nghèo (mỗi mô hình 8,5 triệu đồng) từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" xã.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mở rộng kết nối, thêm nguồn lực giúp người khó khăn

Mở rộng kết nối, thêm nguồn lực giúp người khó khăn

Từ thiện

(GLO)- Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đang mở rộng mạng lưới chi hội nhằm có thêm đầu mối nắm bắt hoàn cảnh, vận động nguồn lực, hỗ trợ đúng người, đúng nhu cầu. Phát huy đặc điểm, thế mạnh riêng, các chi hội đã triển khai cách làm phù hợp, đồng thời phối hợp để sử dụng nguồn lực hiệu quả.

Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng tặng 40 phần quà cho người dân, học sinh xã Ayun

Trao 40 phần quà cho người dân, học sinh xã Ayun

Từ thiện

(GLO)- Chiều 19-9, tại xã Ayun (tỉnh Gia Lai), Cụm Công tác Đảng và Công tác quần chúng số 7 thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) tổ chức chương trình xã hội tình nghĩa năm 2026.

Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam 2026: Trao 300 suất quà tại Làng phong Quy Hòa

Trao 300 suất quà tại Làng phong Quy Hòa

Từ thiện

(GLO)- Chiều 9-9, Ban Tổ chức cùng 20 thí sinh Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam 2026 đã đến thăm, động viên bệnh nhân và người dân tại Làng phong Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Trao 100 suất quà, tiếp sức học sinh vùng khó

Trao 100 suất quà, tiếp sức học sinh vùng khó

Từ thiện

(GLO)- Nhằm chia sẻ khó khăn, động viên thanh thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, ngày 4-9, Ban Thường vụ Đoàn xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tiếp bước đến trường - Ươm mầm ước mơ” năm học 2026-2027.

Trao quà cho hộ nghèo và học sinh khó khăn tại xã Lơ Pang

Trao quà cho hộ nghèo và học sinh khó khăn tại xã Lơ Pang

Từ thiện

(GLO)- Ngày 28-8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Công ty CP Du lịch và Thương mại Hoàng Đạt, Công ty CP Năng lượng và Công nghệ cao TTP Bình Định - Nhà máy Điện mặt trời Cát Hiệp trao quà cho hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Roh, xã Lơ Pang.

null