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Hỗ trợ hơn 100 triệu đồng xây nhà tình thương cho hộ nghèo xã Ia Ly

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PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC
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(GLO)- Ngày 15-10, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty Thủy điện Ia Ly bàn giao nhà tình thương cho gia đình bà Rơ Châm A Vêng (làng Mun).

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Bàn giao nhà tình thương cho gia đình bà Rơ Châm A Vêng. Ảnh: Phạm Ngọc

Gia đình bà Rơ Châm A Vêng thuộc diện hộ nghèo, nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp nhưng không có điều kiện sửa chữa. Trước hoàn cảnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Ly đã vận động các đơn vị, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình.

Căn nhà mới có diện tích 50 m², tổng kinh phí xây dựng hơn 100 triệu đồng, trong đó, Công ty Thủy điện Ia Ly hỗ trợ 80 triệu đồng, UBND xã hỗ trợ vật liệu xây dựng trị giá 10 triệu đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã hỗ trợ 10 triệu đồng.

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Đại diện các ban ngành, đoàn thể địa phương trao quà cho gia đình bà Rơ Châm A Vêng. Ảnh: Phạm Ngọc

Dịp này, Công ty Thủy điện Ia Ly tặng gia đình một chiếc tivi; các ban, ngành, đoàn thể địa phương trao tặng một số vật dụng sinh hoạt thiết yếu.

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