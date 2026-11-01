Tặng quà, xe đạp cho người nghèo và học sinh khó khăn tại Phú Thiện

(GLO)- Ngày 31-10, Hội Chữ thập đỏ xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn từ thiện Hương Từ (TP. Hồ Chí Minh) và Trường Tiểu học Ngô Quyền tổ chức tặng 405 suất quà và 5 xe đạp cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

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Trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Thiện. Ảnh: Khánh Phong

Theo đó, đoàn trao 150 suất quà (400.000 đồng/suất) cho các hộ nghèo, gồm gạo, mì tôm, dầu ăn, nước tương, chăn, áo khoác và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Đồng thời, trao 250 suất quà (200.000 đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Phân hiệu 1, Trường Tiểu học Ngô Quyền, gồm cặp sách, vở, sữa, bánh kẹo và đồ dùng học tập.

Dịp này, đoàn còn tặng 5 xe đạp (1,2 triệu đồng/chiếc) cho học sinh nghèo vượt khó, giúp các em có thêm phương tiện đến trường.

Tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Khánh Phong

Tổng trị giá chương trình là 116 triệu đồng, do Đoàn từ thiện Hương Từ tài trợ thông qua sự kết nối, vận động của Đại đức Thích Nhuận Cường (chùa Mỹ Thạch, xã Chư Sê).

Hoạt động góp phần chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo, động viên học sinh vượt khó, tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.