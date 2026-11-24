(GLO)- Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển (23/11/1946 - 23/11/2026), Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã kết nối hàng triệu tấm lòng, cụ thể hóa tinh thần nhân ái thành những hành động thiết thực vì cộng đồng.

Tiếp nối hành trình ấy, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai không ngừng lan tỏa các hoạt động cứu trợ, hiến máu, chăm lo người yếu thế, hỗ trợ sinh kế, góp phần bồi đắp văn hóa sẻ chia trong đời sống xã hội.

Kết nối những tấm lòng

Anh Huỳnh Hoàng Vương (phường Thống Nhất) là một trong những cá nhân vừa được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện với trên 20 lần tham gia hiến máu. Trong những lần trao đi giọt máu nghĩa tình, anh nhớ nhất chuyến đi hiến máu cấp cứu cho một bệnh nhân lúc nửa đêm. Giữa trời mưa, anh vội vã lên đường, vượt quãng đường xa để kịp đến với người bệnh. Thời tiết giá lạnh khiến anh phải ngồi ủ ấm một lúc mới có thể lấy máu.

Ông Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân tham gia hiến máu tình nguyện từ 20 lần trở lên. Ảnh: Nguyễn Muội

“Những lúc như vậy, tôi càng cảm nhận rõ ý nghĩa của việc hiến máu. Chỉ cần mình đến kịp thời, người bệnh có thêm cơ hội được cứu sống thì mọi vất vả đều xứng đáng” - anh Vương chia sẻ.

Với anh, sẻ chia không chỉ dừng lại ở những lần hiến máu mà còn được tiếp nối qua nhiều hoạt động thiện nguyện. Anh cho biết sẽ tiếp tục duy trì việc hiến máu tình nguyện, đồng hành cùng các hoạt động an sinh tại địa phương và vận động thêm nhiều người cùng tham gia. Bởi anh tin rằng, mỗi người góp một phần nhỏ bé sẽ tạo nên những giá trị lớn lao, việc tốt, điều tử tế sẽ ngày càng được nhân rộng.

Cùng chung tinh thần ấy, nhiều năm qua, chị Võ Thị Họa Mi (thôn Vinh Quang, xã Tuy Phước Đông), tình nguyện viên Hội CTĐ tỉnh, thành viên CLB 25 Bình Định, tích cực tham gia tổ chức các ngày hội hiến máu tình nguyện, vận động người dân tham gia hiến máu cứu người. Bản thân chị đã có 22 lần hiến máu tình nguyện. Ngoài ra, chị còn đồng hành cùng các nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh tham gia hỗ trợ những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Được Hội CTĐ tỉnh biểu dương nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam, chị Mi xem đây là sự ghi nhận đáng quý đối với những nỗ lực của bản thân trên hành trình sẻ chia. “Với tôi, tham gia hoạt động nhân đạo, hiến máu tình nguyện không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui, khi có thể góp một phần nhỏ bé của mình để giúp đỡ người khác. Tôi sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động thiện nguyện, vận động thêm nhiều người cùng chung tay lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng” - chị Mi chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (thứ 7 từ trái sang) và ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh (thứ 9 từ trái sang) trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân tham gia hiến máu tình nguyện từ 20 lần trở lên. Ảnh: Nguyễn Muội

Anh Vương, chị Mi là hai trong hàng trăm tình nguyện viên CTĐ đang âm thầm góp sức vì cộng đồng. Dù ở lĩnh vực nào, bằng cách làm và khả năng đóng góp khác nhau, họ đều chung một tấm lòng nhân ái, mong muốn sẻ chia và giúp đỡ những người khó khăn. Chính từ những con người bình dị ấy, tinh thần nhân đạo được nối dài và lan tỏa trong đời sống.

Đó cũng là giá trị được Hội CTĐ Việt Nam bền bỉ vun đắp suốt 80 năm qua. Ra đời ngày 23-11-1946, tổ chức Hội ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối các hoạt động nhân đạo. Không chỉ huy động nguồn lực trợ giúp người yếu thế, các hoạt động của Hội còn khơi dậy tinh thần tự nguyện, trách nhiệm xã hội, kết nối những tấm lòng nhân ái thành sức mạnh cộng đồng.

Bền bỉ gieo nhân ái

Cùng với phong trào CTĐ cả nước, gần 50 năm xây dựng và trưởng thành (4/1/1977 - 4/1/2027), Hội CTĐ tỉnh Gia Lai đã không ngừng củng cố tổ chức, phát triển phong trào, triển khai nhiều hoạt động nhân đạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Các phong trào, cuộc vận động như “Người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện”, “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, “Tết Nhân ái”, “Tháng Nhân đạo”; chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”, mô hình “Bếp ăn tình thương”, hiến máu tình nguyện, hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng… ngày càng đi vào chiều sâu.

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn tỉnh đạt hơn 885 tỷ đồng, trợ giúp trên 3 triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương. Riêng năm 2026, tổng giá trị thực hiện công tác trợ giúp xã hội đạt trên 175 tỷ đồng. Đằng sau những con số ấy là nhiều mái nhà được dựng lên, nhiều bệnh nhân được tiếp thêm nguồn máu sống, học sinh khó khăn có thêm điều kiện đến trường và nhiều gia đình khó khăn được hỗ trợ sinh kế, ổn định cuộc sống…

Hiện nay, toàn tỉnh có 250 cơ sở Hội CTĐ, gồm 135 hội xã, phường, 109 hội trường học và 16 CLB trực thuộc với hơn 61.000 hội viên, 50.290 thanh thiếu niên và 5.337 tình nguyện viên. Đây là lực lượng quan trọng đưa các hoạt động nhân đạo đến gần hơn với từng địa bàn dân cư, trường học và những hoàn cảnh cần trợ giúp.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam, đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” đã tạo khí thế hưởng ứng rộng khắp trong các cấp Hội. Toàn tỉnh vận động 8.000 người tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử Hội CTĐ Việt Nam; phát động viết 80 câu chuyện, 80 hành trình kết nối và sẻ chia; thực hiện 80 công trình, phần việc nhân đạo. Tổng trị giá nhân đạo từ đợt thi đua đạt trên 20 tỷ đồng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đak Pơ ngày 17-11. Ảnh: ĐVCC

Đổi mới công tác nhân đạo

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CTĐ Việt Nam lần thứ XII (nhiệm kỳ 2026 - 2031), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch danh dự Hội CTĐ Việt Nam, nhấn mạnh: “Một Việt Nam hùng cường phải đồng thời là một Việt Nam nhân ái; một xã hội hiện đại phải biết sẻ chia; một quốc gia phát triển phải trân trọng và bảo vệ phẩm giá, sự an toàn của mỗi con người”.

Theo ông Hà Văn Cát - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh: “Tinh thần ấy cũng là định hướng để các cấp Hội CTĐ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, mở rộng mạng lưới kết nối, huy động hiệu quả các nguồn lực và quan tâm nhiều hơn đến những nhóm người dễ bị tổn thương. Công tác nhân đạo không chỉ dừng lại ở cứu trợ khi thiên tai, hoạn nạn xảy ra mà được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, hướng đến những giải pháp lâu dài, giúp người dân có thêm điều kiện ổn định cuộc sống”.

Tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam và 50 năm Ngày thành lập Hội CTĐ tỉnh hôm 20-11, ông Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ tỉnh.

Để tiếp tục phát huy truyền thống, đáp ứng yêu cầu công tác nhân đạo trong tình hình mới, ông đề nghị các cấp Hội chú trọng củng cố tổ chức vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát triển lực lượng hội viên, tình nguyện viên, đưa hoạt động Hội ngày càng sát với cơ sở và nhân dân.

Cùng với đó, Hội cần phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo; chủ động tham mưu, phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể để huy động và phân bổ nguồn lực đúng đối tượng, đúng nhu cầu, ưu tiên những người dễ bị tổn thương, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh chồng chéo, bỏ sót đối tượng.

Đồng thời, đa dạng hóa nguồn lực xã hội, tăng cường kết nối DN, tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý hội viên, dữ liệu nhân đạo và điều phối nguồn lực, qua đó nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình…