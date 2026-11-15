Trao 500 suất cơm cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai

(GLO)- Chiều 14-11, tại Bếp ăn tình thương ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku), Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai tổ chức nấu và trao 500 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Các thành viên Chi hội Bác ái Pleiku chuẩn bị các suất cơm miễn phí. Ảnh: Viễn Khánh

Các suất cơm do thành viên Chi hội Bác ái Pleiku (trực thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai) trực tiếp chuẩn bị, mỗi suất trị giá khoảng 25.000 đồng.

Được biết, thông qua sự hỗ trợ của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai, Chi hội Bác ái Pleiku tổ chức nấu cơm từ thiện định kỳ mỗi tuần một lần vào chiều thứ Bảy, với khoảng 500 suất ăn tại Bếp ăn tình thương của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Các suất cơm góp phần chia sẻ khó khăn với người nhà và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Ảnh: Viễn Khánh

Hoạt động góp phần chia sẻ khó khăn với bệnh nhân và người nhà, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay chăm lo những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.

Đại diện Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai và chùa Bửu Hòa (xã Bàu Cạn) trao kinh phí hỗ trợ cho Chi hội Bác ái Pleiku. Ảnh: Viễn Khánh

Dịp này, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai hỗ trợ 5 triệu đồng, chùa Bửu Hòa (xã Bàu Cạn) hỗ trợ 2 triệu đồng nhằm tiếp thêm nguồn lực để Chi hội Bác ái Pleiku duy trì hoạt động.