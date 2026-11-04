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Bàn giao 4 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo xã Ia Hiao

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VŨ CHI VŨ CHI
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(GLO)- Sáng 4-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) tổ chức bàn giao 4 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo trên địa bàn.

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Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Công ty Điện lực Gia Lai và lãnh đạo xã Ia Hiao tặng quà cho 4 gia đình được bàn giao nhà "Đại đoàn kết". Ảnh: Vũ Chi

Dự lễ bàn giao nhà có ông Siu Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Gia Lai; lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các ban, ngành xã Ia Hiao.

4 căn nhà “Đại đoàn kết” được bàn giao cho gia đình các ông, bà: Thiều Thị Lan (thôn Điểm 9), Ksor Djan (buôn Ling), Đỗ Văn Chiến (thôn Yên Phú) và Ksor H’Blek (thôn Sô Ma Hang).

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Gia đình anh Ksor Djan (đứng giữa, buôn Ling) vui mừng nhận bàn giao nhà Đại đoàn kết. Ảnh: Vũ Chi

Các căn nhà được bàn giao đều là nhà cấp 4, được xây dựng khang trang, kiên cố với tổng kinh phí hỗ trợ 270 triệu đồng. Trong đó, Công ty Điện lực Gia Lai hỗ trợ 3 căn, trị giá 70 triệu đồng/căn. Quỹ Cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ 1 căn.

Tại lễ bàn giao, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Công ty Điện lực Gia Lai và lãnh đạo xã Ia Hiao tặng các gia đình nhiều phần quà ý nghĩa. Đây là sự hỗ trợ thiết thực giúp gia đình vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

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