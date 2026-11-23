(GLO)- Ngày 23-11, Công an xã Tây Sơn phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) và HEAD Honda Hữu Đức tổ chức tuyên truyền pháp luật cho học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên Tây Sơn.

Tại buổi đây, các em học sinh được phổ biến Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, tập trung vào các nội dung liên quan trực tiếp đến học sinh như: độ tuổi được điều khiển phương tiện, quy định về nồng độ cồn, những hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông và trách nhiệm của phụ huynh trong việc không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Bên cạnh đó, học sinh cũng được hướng dẫn nhận biết điểm mù của xe tải, xe container để phòng tránh nguy hiểm.

Quang cảnh buổi tuyên truyền. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Cùng với đó, Công an xã Tây Sơn cũng thông tin về các thủ đoạn lôi kéo thanh thiếu niên sử dụng ma túy, nhất là việc ngụy trang ma túy trong thuốc lá điện tử, bánh kẹo, nước uống; phân tích nguyên nhân, hậu quả của các hành vi vi phạm pháp luật trong học đường như bạo lực, gây rối trật tự, trộm cắp tài sản, lừa đảo trên không gian mạng... để học sinh chủ động phòng tránh và kịp thời báo cho gia đình, nhà trường, cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Dịp này, nhân viên của HEAD Honda Hữu Đức trực tiếp hướng dẫn học sinh kỹ năng kiểm tra phương tiện trước khi đi, đội mũ bảo hiểm đúng cách, tư thế lái xe, sử dụng phanh an toàn...