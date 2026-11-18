(GLO)- Chiều 18-11, Công an xã Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Ia Pia tìm thấy hai trẻ đi lạc, đưa các cháu an toàn trở về bàn giao cho gia đình.

Công an xã Ia Mơ đưa 2 cháu nhỏ về với gia đình. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Trước đó, anh Vũ Văn Vinh (trú tại làng Hnáp, xã Ia Mơ) trình báo hai con là Vũ Thị Kim Yến (SN 2013) và Vũ Đức Tiến (SN 2019) rời nhà đi học từ sáng sớm nhưng không đến trường. Khi không biết hai con đang ở đâu, anh đã báo Công an xã Ia Mơ nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ia Mơ triển khai rà soát và phối hợp với Công an xã Ia Pia tổ chức tìm kiếm. Qua rà soát, lực lượng công an phát hiện hai cháu đang đi bộ trên địa bàn xã Ia Pia. Sau khi đưa các cháu về với gia đình, lực lượng công an nhắc nhở hai cháu không tự ý bỏ học đi chơi.

Sau khi đón hai con trở về an toàn, anh Vinh đã viết thư gửi Công an xã Ia Mơ và Công an xã Ia Pia, cảm ơn lực lượng công an đã kịp thời phối hợp tìm kiếm, giúp gia đình sớm đón được hai cháu.