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Người dân xã Ân Hảo tự nguyện giao nộp cá thể tê tê Java quý hiếm

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(GLO)- Ngày 3-11, UBND xã Ân Hảo (tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng lực lượng Kiểm lâm và Công an xã tiếp nhận 1 cá thể tê tê Java quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 2-11, bà Trần Thị Tư (ở thôn Phước Hội, xã Ân Hảo) phát hiện 1 cá thể tê tê đi lạc vào vườn dừa của gia đình. Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, bà Tư đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để giao nộp.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cá thể trên là tê tê Java (tên khoa học Manis javanica), giống cái, nặng khoảng 2,2 kg, thuộc nhóm IB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

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Cơ quan chức năng xã Ân Hảo tiếp nhận cá thể tê tê Java do người dân giao nộp. Ảnh: ĐVCC

UBND xã Ân Hảo đánh giá: Việc gia đình bà Tư tự nguyện giao nộp cá thể tê tê thể hiện ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ động vật hoang dã, góp phần bảo tồn các loài nguy cấp, quý, hiếm trước nguy cơ suy giảm ngoài tự nhiên.

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