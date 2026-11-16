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Trao tặng công trình nước sinh hoạt và quà cho người dân 2 xã Chư Pưh, Ia Ko

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THÚY DIỆN THÚY DIỆN
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(GLO)- Sáng 15-11, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với Chi hội Minh Triết và Quỹ Tu viện Tường Vân (TP. Hồ Chí Minh) bàn giao, trao tặng 3 công trình nước sinh hoạt cùng 200 suất quà cho bệnh nhân phong, hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Chư Pưh và Ia Ko.

Với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng do Quỹ Tu viện Tường Vân tài trợ, chương trình góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, hỗ trợ các đối tượng yếu thế trên địa bàn.

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Quỹ Tu viện Tường Vân trao tặng giếng khoan cho Trường Mầm non Măng non (xã Ia Ko). ﻿Ảnh: Viễn Khánh

Trong đó, 3 công trình nước sinh hoạt có tổng kinh phí gần 250 triệu đồng, giúp người dân có thêm điều kiện tiếp cận nguồn nước sạch, phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bên cạnh đó, 200 suất quà gồm gạo, mì tôm và tiền mặt cũng được Ban Tổ chức trao tặng cho các gia đình nghèo, bệnh nhân phong và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

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Đại diện Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai, Chi hội Minh Triết và Quỹ Tu viện Tường Vân tặng quà cho người dân tại xã Chư Pưh. Ảnh: Viễn Khánh

Thông qua chương trình, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị tài trợ mong muốn tiếp tục kết nối, lan tỏa những tấm lòng nhân ái, huy động nguồn lực xã hội chung tay chăm lo cho người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

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