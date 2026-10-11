Trao tặng 50 xe lăn cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam

(GLO)- Sáng 11-10, tại phường Pleiku, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Quỹ Xe lăn quốc tế (Wheelchair Foundation), Hiệp hội chuyên gia bất động sản người Việt Nam tại Hoa Kỳ (VNARP) tổ chức chương trình trao tặng xe lăn trên địa bàn các xã, phường phía Tây Gia Lai.
Theo đó, Ban Tổ chức trao tặng 50 chiếc xe lăn cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn các xã, phường gồm: Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú và Biển Hồ.
Đơn vị tài trợ cũng trực tiếp tặng quà và hướng dẫn chi tiết cách thức sử dụng, bảo quản xe lăn, giúp cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam thuận tiện hơn trong việc sinh hoạt hàng ngày.
(GLO)- Ngày 2-10, Hội Chữ thập đỏ xã Kông Bơ La (tỉnh Gia Lai) kết nối với các nhà hảo tâm trao tặng 5 chiếc xe lăn cho 5 người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo và thương binh, bệnh binh có nhu cầu hỗ trợ đi lại trên địa bàn xã.
(GLO)- Tối 21-9, tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), MC Hoàng Nam phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương 2026” dành cho 50 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt đang được chăm sóc tại Trung tâm.
(GLO)- Chiều 19-9, tại xã Ayun (tỉnh Gia Lai), Cụm Công tác Đảng và Công tác quần chúng số 7 thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) tổ chức chương trình xã hội tình nghĩa năm 2026.
(GLO)- Ngày 19-9, Hội Chữ thập đỏ xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Trưng Vương tổ chức tiếp nhận, bàn giao 32 bộ máy vi tính và trao nhiều phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
(GLO)- Ngày 19-9, tại UBND phường Hoài Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), hơn 250 cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân 2 phường Hoài Nhơn Nam, Bồng Sơn đã cùng tham gia Ngày hội Hiến máu tình nguyện lần 2 năm 2026.
(GLO)- Sáng 12-9, Hội đồng hương tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TP. Hồ Chí Minh đã trao tặng 8 chiếc xe lăn lắc tay cho người khuyết tật trên địa bàn xã Bình Khê.
(GLO)- Chị Lê Thị Hạ (SN 1974, thôn Chư Ty 5, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) gánh chịu cơn đau của căn bệnh ung thư vú vì không có tiền điều trị. Con trai vừa đỗ đại học, con gái vào năm học cuối THPT, chị chỉ lo bệnh nặng khiến các con dang dở việc học.
(GLO)- Chiều 9-9, Ban Tổ chức cùng 20 thí sinh Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam 2026 đã đến thăm, động viên bệnh nhân và người dân tại Làng phong Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Nâng bước em đến trường”, ngày 4-9, Lữ đoàn 280 phối hợp cùng Ban Tổ chức Giải Tennis - Pickleball thiện nguyện Cúp Mỏ đá làng Bi đã trao tặng xe đạp cùng nhiều phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Ngày 4-9, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai phối hợp với UBND các phường Pleiku, Diên Hồng tổ chức trao 182 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 phường, nhằm động viên các em trước thềm năm học 2026-2027.
(GLO)- Nhằm chia sẻ khó khăn, động viên thanh thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, ngày 4-9, Ban Thường vụ Đoàn xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tiếp bước đến trường - Ươm mầm ước mơ” năm học 2026-2027.
(GLO)- Ngày 4-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chùa Minh Đạo (phường Diên Hồng) tổ chức trao 300 phần quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
(GLO)- Ngày 29-8, tại Trường Mầm non Hoa Lan (buôn Đất Bằng, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai), Đoàn xã Phú Túc phối hợp với nhóm thiện nguyện Tứ Phương TP. Hồ Chí Minh và Hội Khuyến học xã tổ chức chương trình “Hành trình yêu thương” dành cho các em thiếu nhi và hộ nghèo.
(GLO)- Sáng 30-8, tại trụ sở UBND xã Gào, Công ty CP Công trình Đô thị Gia Lai tổ chức trao 125 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã nhằm động viên các em trước thềm năm học mới 2026-2027.
(GLO)- Sáng 30-8, Ban Tổ chức Giải Tennis - Pickleball thiện nguyện Cúp Mỏ đá làng Bi lần thứ IV đã trao kinh phí xây dựng nhà tình thương và tặng xe đạp cho các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Ngày 29-8, tại điểm trường Ma H’rai thuộc Trường Tiểu học Trần Phú (xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai), Hội Chữ thập đỏ xã Ia Hiao phối hợp với Nhóm chị Thanh Thoa - Nhóm Chuông Vàng TP. Hồ Chí Minh và Team Út Mai Ayun Pa tổ chức trao quà hỗ trợ học sinh, phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn.
(GLO)- Ngày 27-8, Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai đã tổ chức trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập tại 7 xã biên giới gồm: Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn, Ia O, Ia Chia, Ia Mơ và Ia Púch.
(GLO)- Chiều 27-8, tại Trường Tiểu học và THCS Cù Chính Lan (xã Ia Chia), Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
(GLO)- Sáng 25-8, tại xã Chư Sê, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với tổ chức Trả lại tuổi thơ trao tặng xe lăn cho người khuyết tật tại 4 xã Chư Sê, Al Bá, Bờ Ngoong, Ia Ko.