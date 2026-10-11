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Trao tặng 50 xe lăn cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam

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SƠN CA SƠN CA
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(GLO)- Sáng 11-10, tại phường Pleiku, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Quỹ Xe lăn quốc tế (Wheelchair Foundation), Hiệp hội chuyên gia bất động sản người Việt Nam tại Hoa Kỳ (VNARP) tổ chức chương trình trao tặng xe lăn trên địa bàn các xã, phường phía Tây Gia Lai.

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Ban Tổ chức trao tặng xe lăn cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn các xã, phường phía Tây Gia Lai. ﻿Ảnh: Sơn Ca

Theo đó, Ban Tổ chức trao tặng 50 chiếc xe lăn cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn các xã, phường gồm: Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú và Biển Hồ.

Đơn vị tài trợ cũng trực tiếp tặng quà và hướng dẫn chi tiết cách thức sử dụng, bảo quản xe lăn, giúp cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam thuận tiện hơn trong việc sinh hoạt hàng ngày.

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