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Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai trao học bổng cho trẻ mồ côi

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TRẦN THÚY
HUY BẮC
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(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ Quân khu 5 (22/11/1946 - 22/11/2026), ngày 8-11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã trao học bổng trị giá 7 triệu đồng/năm cho em Puih Mít (SN 2018, dân tộc Jrai, ở làng Mít Jép, xã Ia O).

Puih Mít là con thứ 4 trong gia đình có 5 anh chị em. Cha mẹ mất sớm, em hiện sống cùng gia đình bác ruột. Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo.

Từ hoàn cảnh của em, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong lực lượng vũ trang tỉnh đã đưa Puih Mít vào diện hỗ trợ từ mô hình “Cặp lá yêu thương”. Nguồn kinh phí thực hiện mô hình được trích từ Quỹ nuôi heo đất và phụ cấp tiết kiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

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Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai trao học bổng trị giá 7 triệu đồng/năm cho em Puih Mít. Ảnh: Huy Bắc

Bên cạnh suất học bổng 7 triệu đồng/năm từ Bộ CHQS tỉnh, Puih Mít còn được Ban CHQS xã Ia O nhận đỡ đầu, hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng.

Khoản kinh phí này giúp em trang trải chi phí học tập, sinh hoạt và các nhu cầu thiết yếu. Cả 2 nguồn hỗ trợ được duy trì đến khi em hoàn thành chương trình THPT.

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Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia O nhận đỡ đầu, hỗ trợ em Puih Mít. Ảnh: Huy Bắc

Hiện Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia O đang phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện thủ tục cấp giấy khai sinh cho em; đồng thời đề xuất tạo điều kiện để Puih Mít được theo học tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia O.

Trong năm 2026, mô hình “Cặp lá yêu thương” của cán bộ, đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh đã hỗ trợ 4 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đều mồ côi cha mẹ.

Trước đó, mô hình đã hỗ trợ 3 em gồm: Triệu Chín Nghĩa (SN 2013, làng Nam Cao, xã Tơ Tung); Lê Chu Tuệ Mẫn (SN 2012, thôn Đại Thạnh, xã Phù Mỹ Nam) và Đinh Thị Kho (SN 2024, thôn 4, xã An Vinh).

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