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Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

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TRẦN THÚY
HUY BẮC
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(GLO)- Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trong cán bộ, chiến sĩ.

Cụ thể, ngày 6-11, tại Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 991), Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức trưng bày sách, thi bình sách và trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật với chủ đề “Tích cực học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội”.

Các gian trưng bày giới thiệu nhiều đầu sách, tài liệu về truyền thống Quân đội, lực lượng vũ trang tỉnh; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định pháp luật liên quan đến quốc phòng, nghĩa vụ quân sự, phòng, chống ma túy, an ninh mạng, an toàn giao thông...

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Chiến sĩ tìm hiểu kiến thức pháp luật qua những đầu sách được trưng bày. Ảnh: Huy Bắc

Thông qua cuộc thi bình sách, cán bộ, chiến sĩ có dịp tìm hiểu kiến thức pháp luật, rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải nhất cho Đại đội 2, giải nhì Đại đội 1 và giải ba Đại đội 3.

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Ban Tổ chức trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật. Ảnh: Huy Bắc

Dịp này, Ban tổ chức trao 18 giải, gồm: 3 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba cho các cá nhân đạt thành tích cao tại Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật. Diễn ra từ ngày 12-10 đến 1-11 theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến, cuộc thi thu hút gần 3.000 lượt cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh tham gia.

Việc tổ chức trưng bày sách, thi bình sách là hình thức giáo dục trực quan, góp phần đưa tri thức pháp luật vào đời sống quân nhân, xây dựng ý thức tự giác chấp hành kỷ luật. Đây cũng là cơ sở để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

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