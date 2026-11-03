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Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Đội K52 quy tập 6 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia nhờ thông tin người dân địa phương cung cấp

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TRẦN THÚY
HUY BẮC
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(GLO)- Từ ngày 27 đến 31-10, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tổ chức tìm kiếm, quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ tại 3 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear (Vương quốc Campuchia) từ nguồn tin do người dân địa phương cung cấp.

Cụ thể, tại tỉnh Ratanakiri, từ thông tin của ông Sêu Soen (52 tuổi, làng Lâm, xã Bọ Nhầy, huyện Oyadav), Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực suối Ia Chut, cách làng Lâm cũ 4,5 km về phía Đông.

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Đội K52 tiến hành đào tìm tại khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Ảnh: Huy Bắc

Tại tỉnh Stung Treng, thông tin do ông Đeng Keo (67 tuổi, ở phum Pha Băng, xã Thmo Keo) cung cấp đã giúp đơn vị xác minh, tìm kiếm và quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại làng Ochai, xã Sontepheap, huyện Siêm Pang. Địa điểm này cách bờ sông Sê Kông khoảng 400 m về phía Đông Bắc, gần đường mòn cũ của bộ đội Việt Nam.

Tại tỉnh Preah Vihear, từ tin báo của ông Chay Ly (67 tuổi, làng Chhep Cơt, xã Chhep Muoy, huyện Chhep), Đội K52 tiến hành xác minh, tìm kiếm và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ.

Trong quá trình phát rừng làm nương rẫy, ông Chay Ly phát hiện 2 hố đất sụt xuống cùng một số mảnh tăng màu xanh nằm trên mặt đất, gần khu vực trước đây bộ đội Việt Nam từng đóng quân nên đã thông báo cho đơn vị.

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Cán bộ, chiến sĩ Đội K52 cẩn trọng bảo quản hài cốt liệt sĩ quy tập được tại Campuchia. Ảnh: Huy Bắc

Theo báo cáo của Đội K52, cả 6 hài cốt liệt sĩ đều chưa xác định được danh tính, đang phân hủy mạnh và không còn nguyên vẹn. Nhiều di vật được tìm thấy cùng hài cốt như: dép cao su, tăng, võng, dây thắt lưng, giày bộ đội, cúc áo, lọ thuốc Penicilin và các vật dụng sinh hoạt cá nhân.

Đơn vị cũng đã lấy mẫu sinh phẩm từ răng và xương để phục vụ công tác xác minh, giám định.

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Một số di vật được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Ảnh: Huy Bắc

Kết quả quy tập tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng của người dân địa phương trong cung cấp thông tin, hỗ trợ lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Campuchia; góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ Việt Nam.

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