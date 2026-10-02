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Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Tuy Phước Đông

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Chiều 1-10, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy Phước Đông tổ chức tìm kiếm, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại thôn Bình Thành.

Trước đó, ông Trần Văn Thọ (SN 1954, trú tại thôn Bình Thành, xã Tuy Phước Đông) cho biết: Năm 1976, trong lúc đào mương dẫn nước trong vườn, ông phát hiện một số đoạn xương cùng di vật, nghi là hài cốt liệt sĩ nên đã lấp lại.

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Đội K52 phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Tuy Phước Đông. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Ngày 1-10-2026, khi thấy Đội K52 đang tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, ông Thọ đã cung cấp thông tin về vị trí nói trên.

Tiếp nhận nguồn tin, Đội K52 phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy Phước Đông tiến hành xác minh, thu thập thông tin và tổ chức tìm kiếm. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện và quy tập 1 hài cốt liệt sĩ, gồm nhiều phần xương và răng.

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Hài cốt liệt sĩ sau khi được quy tập tại xã Tuy Phước Đông được đưa về nơi thờ cúng, chờ hoàn thiện các thủ tục tiếp theo. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Di vật được tìm thấy cùng hài cốt gồm: 1 đôi bông tai bằng vàng, 1 chiếc dép cao su, 1 lọ thuốc insulin, 2 ống thuốc, 1 gương hình tròn và một số mảnh vải quần áo màu xanh đen.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, thu thập thêm thông tin liên quan đến hài cốt liệt sĩ để phục vụ công tác xác định danh tính và thực hiện các thủ tục theo quy định.

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