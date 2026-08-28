Gia Lai: Lấy mẫu sinh phẩm tại mộ liệt sĩ, phát hiện di vật khắc tên “PHIU”

(GLO)- Ngày 27-8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, trong quá trình lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bồng Sơn (phường Bồng Sơn), lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện tại 1 phần mộ liệt sĩ có1 di vật khắc tên “PHIU”.

Cụ thể, khi khai quật ngôi mộ số 3, hàng số 6, khu mộ B, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 2 di vật gồm ăng-gô (cà mèn) và bình đông đựng nước bằng nhôm, trên đó có khắc tên “PHIU”.

Các di vật khắc tên “PHIU” được tìm thấy tại phần mộ chưa có thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bồng Sơn. Ảnh: Văn Thắng

Theo đánh giá ban đầu, thông tin trên di vật có thể liên quan đến liệt sĩ được an táng tại phần mộ. Đây là căn cứ quan trọng để các cơ quan chức năng tiếp tục đối chiếu, xác minh, góp phần xác định danh tính và tìm thân nhân liệt sĩ.

Lực lượng làm nhiệm vụ lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bồng Sơn. Ảnh: Văn Thắng

Nghĩa trang liệt sĩ Bồng Sơn hiện có 59 mộ liệt sĩ chưa có thông tin. Đến nay, Đội lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 cùng các lực lượng tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm đã khai quật, lấy mẫu tại 52 ngôi mộ, thu thập 39 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện, phục vụ giám định ADN, xác minh danh tính liệt sĩ.

* Ngày 26-8, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Đông Huỳnh Ngọc Hoàng cùng các ngành, đoàn thể phường đã đến thăm, động viên và tặng quà các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhơn Hội.

Lãnh đạo Phường Quy Nhơn Đông thăm, động viên các lực lượng thực hiện nhiệm vụ Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhơn Hội. Ảnh: Phạm Hà

Tại đây, đoàn đã thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo kế hoạch, tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn phường Quy Nhơn Đông có 58 mộ chưa có thông tin cần khai quật, lấy mẫu xét nghiệm xác định danh tính liệt sĩ.

Trong đó, Nghĩa trang Liệt sĩ Nhơn Hội có 43 mộ, Nghĩa trang Liệt sĩ Nhơn Lý có 9 mộ và Nghĩa trang Liệt sĩ Nhơn Hải có 6 mộ.