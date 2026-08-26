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Lễ hội “Sắc màu Hà Thanh-Rạng rỡ đôi bờ” lần thứ I sẽ diễn ra ngày 18 và 19-9

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ĐINH YẾN
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(GLO)- Chiều 25-8, UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức Lễ hội “Sắc màu Hà Thanh-Rạng rỡ đôi bờ” lần thứ I năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn Phan Tuấn Hoàng chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung trao đổi, thống nhất những nội dung trọng tâm trong Kế hoạch phối hợp số 275/KHPH-UBNDQN-UBNDQNĐ giữa UBND phường Quy Nhơn và UBND phường Quy Nhơn Đông; đồng thời phân công nhiệm vụ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ lễ hội.

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Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn Phan Tuấn Hoàng (đứng) chủ trì cuộc họp. Ảnh: Q.N

Theo kế hoạch, Lễ hội “Sắc màu Hà Thanh-Rạng rỡ đôi bờ” lần thứ I năm 2026 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 18 và 19-9 với thông điệp “Kết nối dòng sông-Lan tỏa bản sắc-Thắp sáng tương lai”.

Lễ hội gồm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, nổi bật như: Hội thi “Thuyền hoa Hà Thanh”; giải đua SUP Hà Thanh; giải đua thuyền truyền thống và chương trình trình diễn ánh sáng nghệ thuật ven sông “Dòng sông ánh sáng”.

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Sông Hà Thanh về đêm. Ảnh: Q.N

Lễ hội được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần khai thác hiệu quả giá trị cảnh quan, không gian văn hóa gắn với sông Hà Thanh; đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch, vui chơi, giải trí phục vụ người dân và du khách.

Thông qua lễ hội, phường Quy Nhơn và phường Quy Nhơn Đông hướng đến tăng cường kết nối, phát huy tinh thần đoàn kết giữa chính quyền và nhân dân hai bên bờ sông. Qua đó, sông Hà Thanh không chỉ là không gian cảnh quan mà còn trở thành điểm kết nối văn hóa, cộng đồng, góp phần mở ra những hướng phát triển mới cho địa phương.

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