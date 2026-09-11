Gia Lai: Tuyên truyền, phổ biến Bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số

(GLO)- Sáng 11-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và các quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Thảo

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, quản trị viên cổng/trang thông tin điện tử của 77 xã, phường khu vực phía Tây tỉnh; đại diện lãnh đạo Phòng PA03, PA05 (Công an tỉnh); đại diện một số doanh nghiệp truyền thông, du lịch, quảng cáo, doanh nghiệp quản lý, khai thác nền tảng và dịch vụ nội dung số trên địa bàn tỉnh; quản trị viên các fanpage cộng đồng và các kênh nội dung có lượng người theo dõi, tương tác lớn; một số KOL, KOC thuộc Câu lạc bộ Kiến tạo không gian số tỉnh Gia Lai.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản của Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số; một số nội dung của Nghị định số 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin; phương thức, thủ đoạn và cách nhận diện, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Hội nghị cũng phổ biến Nghị định số 328/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật; qua đó, giúp người tham dự nâng cao kỹ năng nhận diện, kiểm chứng thông tin trước khi tiếp nhận, đăng tải và chia sẻ trên mạng.

Hội nghị góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, văn minh, an toàn, gắn xây dựng văn hóa số với xây dựng con người Gia Lai trong giai đoạn mới. Ảnh: Vũ Thảo

Đây là một trong những nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn I từ năm 2025 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, với nhiệm vụ “Phát triển con người Gia Lai có nhân cách, lối sống đẹp”.