Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Văn học - Nghệ thuật

Ra mắt Câu lạc bộ Di sản thơ ca Bình Định tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH NHẬT MINH NHẬT
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 27-9, tại phường Quy Nhơn, Câu lạc bộ (CLB) Di sản thơ ca Bình Định tỉnh Gia Lai chính thức ra mắt với 132 thành viên. Bà Hà Thị Thu Hà (bút danh Dương Hà) được tín nhiệm làm Chủ nhiệm CLB.

ra-mat-cau-lac-bo-di-san-tho-ca-truyen-thong-binh-dinh-tinh-gia-lai.jpg
Ban Chủ nhiệm CLB Di sản thơ ca Bình Định tỉnh Gia Lai ra mắt tại buổi lễ. Ảnh: M.N

CLB Di sản thơ ca Bình Định tỉnh Gia Lai trực thuộc CLB Di sản thơ văn truyền thống và Hán Nôm Việt Nam, Ban Chủ nhiệm gồm 9 thành viên. Việc thành lập CLB nhằm tạo sân chơi văn hóa, tinh thần lành mạnh, bổ ích cho những người sáng tác, yêu thích thưởng thức thơ ca.

CLB dự kiến tổ chức sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 1 lần. Hoạt động trên tinh thần tự nguyện, thành viên CLB có trách nhiệm thực hiện quy chế và tích cực tham gia các hoạt động chung.

anh-2.jpg
Các thành viên CLB Di sản thơ ca Bình Định tỉnh Gia Lai biểu diễn tại lễ ra mắt. Ảnh: M.N

Dịp này, CLB Di sản thơ văn truyền thống và Hán Nôm Việt Nam tặng giấy khen cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong vận động thành lập CLB Di sản thơ ca Bình Định tỉnh Gia Lai.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ơn Người từ một triển lãm

Ơn Người từ một triển lãm

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Những bức ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh được chọn lọc, trưng bày tại Bảo tàng Pleiku đã thu hút công chúng trong dịp Quốc khánh năm nay, như một lời khẳng định: “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”.

Mùa khai trường trong ký ức

Mùa khai trường trong ký ức

Văn học - Nghệ thuật

Chỉ đợi một làn gió nhẹ lướt qua, không khí ngày khai trường lại rộn rã tràn về trên từng góc phố. Rời xa mái trường dấu yêu đã mấy chục năm, tôi tưởng mình đã đủ già dặn để đứng ngoài những nôn nao của đám trẻ.

Chương trình nghệ thuật “Gia Lai - Khúc ca ngày mới”

Chương trình nghệ thuật “Gia Lai - Khúc ca ngày mới”

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Tối 5-9, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với nhà trường tổ chức chương trình nghệ thuật “Gia Lai - Khúc ca ngày mới”, với sự tham gia của các nhạc sĩ, ca sĩ thuộc Chi hội Âm nhạc tỉnh và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Gia Lai.

Món quà lớn mang tên "Tự do"

Món quà lớn mang tên "Tự do"

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Tôi được sinh ra khi đất nước đã hòa bình, lớn lên với những bước chân tự do trên dải đất hình chữ S. Với tôi, tự do từng là một điều rất đỗi bình thường. Chỉ đến khi nghe ba kể về chiến tranh, tôi mới hiểu, tự do là món quà được trao bằng tuổi trẻ, máu xương của bao thế hệ.

Mỹ vị vùng “chảo lửa”

Mỹ vị vùng “chảo lửa”

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Được mệnh danh là vùng “chảo lửa”, ẩm thực ở vùng đất Phú Túc cũng có những dấu ấn độc đáo như một cách thích ứng với khí hậu. Cái nóng dường như in dấu vào khẩu vị của người Jrai - cộng đồng cư trú lâu đời nơi đây.

Võ cổ truyền Bình Định vươn ra thế giới

Võ cổ truyền Bình Định vươn ra thế giới

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam, khẳng định võ cổ truyền không chỉ là di sản mà còn là nguồn lực phục vụ phát triển du lịch, ngoại giao văn hóa.

null