Ra mắt Câu lạc bộ Di sản thơ ca Bình Định tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 27-9, tại phường Quy Nhơn, Câu lạc bộ (CLB) Di sản thơ ca Bình Định tỉnh Gia Lai chính thức ra mắt với 132 thành viên. Bà Hà Thị Thu Hà (bút danh Dương Hà) được tín nhiệm làm Chủ nhiệm CLB.

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Ban Chủ nhiệm CLB Di sản thơ ca Bình Định tỉnh Gia Lai ra mắt tại buổi lễ. Ảnh: M.N

CLB Di sản thơ ca Bình Định tỉnh Gia Lai trực thuộc CLB Di sản thơ văn truyền thống và Hán Nôm Việt Nam, Ban Chủ nhiệm gồm 9 thành viên. Việc thành lập CLB nhằm tạo sân chơi văn hóa, tinh thần lành mạnh, bổ ích cho những người sáng tác, yêu thích thưởng thức thơ ca.

CLB dự kiến tổ chức sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 1 lần. Hoạt động trên tinh thần tự nguyện, thành viên CLB có trách nhiệm thực hiện quy chế và tích cực tham gia các hoạt động chung.

Các thành viên CLB Di sản thơ ca Bình Định tỉnh Gia Lai biểu diễn tại lễ ra mắt. Ảnh: M.N

Dịp này, CLB Di sản thơ văn truyền thống và Hán Nôm Việt Nam tặng giấy khen cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong vận động thành lập CLB Di sản thơ ca Bình Định tỉnh Gia Lai.