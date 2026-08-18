Gia Lai chuẩn bị Triển lãm “Không gian Du lịch, Văn hóa - Hội nhập và Lan tỏa”

(GLO)- Sáng 18-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì cuộc họp nghe Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan báo cáo công tác chuẩn bị Triển lãm “Không gian Du lịch, Văn hóa - Hội nhập và Lan tỏa”.

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Đây là hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Triển lãm dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến 8-9 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn.

Chương trình do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai triển khai.

Dự kiến có 17 tỉnh, thành phố tham gia; giới thiệu các giá trị văn hóa, di sản, danh thắng, điểm đến, làng nghề, sản phẩm OCOP, ẩm thực và sản vật đặc trưng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Minh Hoàng

Nổi bật là không gian giới thiệu “Làng du lịch tốt nhất thế giới”, Quy Nhơn - Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026; không gian "Về miền di sản - Những đôi tay kể chuyện” với các sản phẩm thủ công, nghề truyền thống, hoạt động trình diễn và trải nghiệm. Cùng với đó là không gian văn hóa trà, cà phê, ẩm thực và sản vật địa phương.

Riêng không gian “Gia Lai - Hội tụ bản sắc, lan tỏa sắc màu” giới thiệu văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, các di tích, danh thắng, khu bảo tồn thiên nhiên và những sản phẩm du lịch đặc trưng.

Các nghệ nhân sẽ trình diễn dệt thổ cẩm, đan lát, điêu khắc gỗ, chế tác nhạc cụ dân tộc; đồng thời, giới thiệu sản phẩm OCOP, thủ công truyền thống và đặc sản Gia Lai.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch báo cáo công tác chuẩn bị triển lãm. Ảnh: Minh Hoàng

Thông qua trưng bày, trình diễn và trải nghiệm, triển lãm hướng đến tăng cường liên kết giữa các địa phương, quảng bá điểm đến và hình thành các sản phẩm, hành trình du lịch liên vùng.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện phương án tổ chức, thống nhất với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về nội dung, nhiệm vụ của từng bên.

Đồng thời rà soát, bố trí không gian trưng bày hài hòa, ưu tiên kết nối với các địa phương có tiềm năng về văn hóa, du lịch, thống nhất bộ nhận diện và đẩy mạnh quảng bá, truyền thông.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Minh Hoàng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng, cần chuẩn bị sớm, tổ chức hiệu quả, tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, nhất là dịp Quốc khánh 2-9