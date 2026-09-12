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Gia Lai kiểm tra 2 điểm du lịch cộng đồng đề xuất dự thi cấp quốc gia

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HOÀNG NGỌC HOÀNG NGỌC
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(GLO)- Ngày 12-9, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức đoàn kiểm tra thực tế tại 2 điểm du lịch cộng đồng là làng Kép (xã Ia Ly) và làng Mơ Hra – Đáp (xã Tơ Tung). 

Hoạt động nhằm làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh lựa chọn điểm đến tham gia Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” năm 2026.

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Đoàn kiểm tra thực tế mô hình du lịch cộng đồng tại làng Kép (xã Ia Ly). Ảnh: Hoàng Ngọc

Nội dung kiểm tra tập trung vào 4 nhóm tiêu chí phục vụ đánh giá, chấm điểm của Hội thi, gồm: sản phẩm du lịch đặc sắc; giá trị cộng đồng; phát triển bền vững và quản lý rủi ro; xúc tiến du lịch và chuyển đổi số.

Trong đó, đoàn đánh giá việc khai thác cảnh quan, văn hóa bản địa, ẩm thực, sản vật địa phương; phát triển các sản phẩm trải nghiệm, nghề truyền thống, văn nghệ dân gian, dịch vụ lưu trú, ăn uống và quà tặng đặc trưng.

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Quà tặng đặc trưng là một trong các tiêu chí đánh giá điểm du lịch cộng đồng. Ảnh: Hoàng Ngọc

Các tiêu chí về sự tham gia của người dân, tạo việc làm, tăng thu nhập, bảo tồn văn hóa, nghề truyền thống và cảnh quan nông thôn cũng được xem xét.

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, nước thải, bảo đảm an toàn cho du khách, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng.

Đoàn cũng xem xét việc ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ số, QR code, thuyết minh điện tử và quản lý, thống kê lượng khách, doanh thu, phản hồi của du khách.

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Phát triển du lịch cộng đồng góp phần bảo tồn văn hóa, nghề truyền thống ở làng Kép. Ảnh: Hoàng Ngọc

Hội thi do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức trên phạm vi toàn quốc, dự kiến công bố kết quả vào đầu tháng 12-2026.

Hội thi nhằm tôn vinh các mô hình du lịch nông thôn tiêu biểu, khơi dậy tiềm năng về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề và tài nguyên sinh thái; qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân và thúc đẩy du lịch nông thôn phát triển bền vững

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