Du lịch tạo sức bật cho văn hóa, thể thao

(GLO)- Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 không chỉ mở ra cơ hội quảng bá, thu hút du khách mà còn trở thành động lực khơi dậy những nguồn lực từ cơ sở.

Hàng loạt xã, phường đã chủ động tìm cách làm mới từ những lợi thế sẵn có, cho thấy tư duy ngày càng rõ hơn trong kết nối du lịch với văn hóa, thể thao và đời sống cộng đồng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm 2026, hơn 60 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia đã diễn ra.

Đằng sau những con số ấy là một sự thay đổi đáng chú ý. Thay vì chỉ giới thiệu danh lam thắng cảnh, Gia Lai bắt đầu kể câu chuyện của mình bằng văn hóa và thể thao.

Chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” không chỉ thể hiện qua các chương trình nghệ thuật mà còn được cụ thể hóa bằng chuỗi trải nghiệm gắn với cồng chiêng, võ cổ truyền, bài chòi, lễ hội biển, thể thao biển, trekking, chạy bộ, ẩm thực, nghề truyền thống...

Mỗi địa phương trở thành một điểm đến

Một trong những điểm sáng hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 là các địa phương trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn trước đây. Trong đó, phường Hoài Nhơn tạo điểm nhấn với Lễ hội Dừa và Biển lần thứ I, đưa cây dừa, làng nghề, ẩm thực và đời sống ngư dân vào không gian trải nghiệm, kết hợp các hoạt động thể thao.

Phường Hoài Nhơn Đông tổ chức hành trình khám phá qua giải chạy “Vượt đèo Lộ Diêu xanh”, kết nối di tích, cảnh quan thiên nhiên và làng chài. Phường Hoài Nhơn Tây hướng về du lịch sinh thái với Ngày hội “Thác Đổ - Nơi thiên nhiên mời gọi”.

Tại phường Bồng Sơn, lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Lại Giang tổ chức cuối tháng 4-2026 được kết hợp với hoạt động giới thiệu ẩm thực, sản phẩm OCOP, khởi nghiệp và chương trình “Chill cùng Sông Lại”. Đến giữa tháng 8, Festival Sinh vật cảnh lần thứ I và Bồng Sơn Half Marathon tiếp tục tạo thêm sản phẩm cho mùa du lịch.

Dịp Quốc khánh 2-9 năm nay, phường Hoài Nhơn Bắc nối dài chuỗi hoạt động với Tuần lễ Du lịch trải nghiệm cộng đồng La Vuông Xanh 2026, gồm giao lưu cồng chiêng, lửa trại, giải chạy “Đánh thức đại ngàn”, đêm nhạc “Chạm mây”, trekking, cắm trại, giới thiệu ẩm thực và sản phẩm OCOP.

Ở không gian phố biển Quy Nhơn, câu chuyện “mỗi địa phương một điểm đến” tiếp tục được định hình từ những lợi thế riêng. Phường Quy Nhơn tổ chức Liên hoan Diều nghệ thuật, không gian ẩm thực - sản phẩm OCOP, Liên hoan Lân Sư Rồng quốc tế và Lễ hội đường phố.

Các đoàn đã đem tiết mục dự thi đặc sắc tại Liên hoan Lân Sư Rồng Quốc tế Quy Nhơn - Gia Lai 2026. Ảnh: H.T

Phường Quy Nhơn Nam có chương trình “Sắc màu Quy Nhơn Nam” với nhiều hoạt động. Trong khi đó, phường Quy Nhơn Đông khai thác biển và văn hóa làng chài qua Lễ hội du lịch “Sắc màu biển gọi”, giao lưu thuyền rồng trên đầm Thị Nại, hội đánh bài chòi dân gian…

Ở phía Tây Gia Lai, các địa phương cũng góp vào Năm Du lịch Quốc gia những sắc màu riêng, dựa trên thế mạnh núi rừng, văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số và sản vật bản địa.

Từ những chương trình chạy bộ khám phá làng Kép (xã Ia Ly), hành trình chinh phục đỉnh Chư Mố tại xã Ia Tul, đến các hoạt động trải nghiệm ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Biển Hồ…, du lịch được kết nối ngày càng rõ hơn với thiên nhiên và đời sống cộng đồng.

Tháng 8-2026, điều này càng thể hiện rõ trong các sự kiện, hoạt động đặc sắc. Tại xã Phú Túc, Ngày hội Văn hóa các dân tộc thiểu số và Phiên chợ kết nối nông sản, giới thiệu sản phẩm OCOP lần thứ I với chủ đề “Kết nối cộng đồng - Lan tỏa bản sắc” để lại nhiều ấn tượng đẹp.

Xã Kbang cũng tạo dấu ấn với Ngày hội Du lịch lần thứ I thu hút khách tham quan nhiều gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng, xem tái hiện các lễ cúng truyền thống, giao lưu cồng chiêng, dệt thổ cẩm...

Chương trình văn nghệ “Âm vang đại ngàn Chư Mố” trong Ngày hội văn hóa - leo núi xã Ia Tul lần thứ I - năm 2026. Ảnh: V.C

Đáng ghi nhận hơn, từ những sự kiện riêng lẻ, một số địa phương đã từng bước hình thành cách làm du lịch có chiều sâu và hướng đến giá trị lâu dài. Như Ngày hội văn hóa - leo núi xã Ia Tul diễn ra cuối tháng 6; đến đầu tháng 7, địa phương tổng kết sự kiện, vinh danh 95 “Sứ giả Mặt Trời Chư Mố” và đề ra hướng phát triển du lịch.

Tiếp nối, từ ngày 8 đến 25-8, chiến dịch “Mỗi bước chân, một mầm xanh” triển khai trồng cây quanh khu vực núi Chư Mố. Qua đó, xã Ia Tul cho thấy cách tiếp cận khá bài bản khi kết nối văn hóa, cảnh quan và trách nhiệm với môi trường trong xây dựng điểm đến.

Khi bản sắc trở thành nhịp cầu hội nhập

Trong chuỗi hoạt động của Năm Du lịch quốc gia, Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 tiếp tục thể hiện sức hút đối với rất nhiều đoàn trong và ngoài nước. Điều này có nền tảng từ “thương hiệu đất Võ”.

Hiện võ cổ truyền Bình Định đã được xây dựng hồ sơ trình UNESCO xem xét đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Câu chuyện của đoàn Tinh Võ Đạo (Nga) cho thấy sức lan tỏa vượt biên giới ấy.

Các võ sư, võ sinh môn phái Nam Thiếu Lâm Tự Sơn Đông Việt Nam ở Thái Nguyên giao lưu với võ sinh môn phái Tinh Võ Đạo (Nga) tại Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026. Ảnh: H.T

Theo võ sư Valery Ryabova - Chủ tịch Liên đoàn Tinh Võ Đạo tại Nga, ông “bén duyên” với môn phái Tinh Võ Đạo sau khi được Chưởng môn Hồ Hoa Huệ (người có quê nội ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cũ) truyền dạy.

Từ năm 2006 đến nay, đoàn Tinh Võ Đạo đều từ Nga về tham gia đầy đủ các kỳ Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam, đồng thời còn có những lần khác đưa võ sinh về đất Võ học hỏi các võ sư, HLV và võ đường nổi tiếng.

Bởi vậy, giá trị của Liên hoan không dừng ở những bài quyền, trận đấu hay màn biểu diễn. Như Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh tại lễ bế mạc Liên hoan, qua võ đạo và văn hóa, các đoàn đã cùng vun đắp tình đoàn kết, sự hiểu biết và hữu nghị giữa các quốc gia. Liên hoan khép lại nhưng hành trình lan tỏa những giá trị của võ cổ truyền Việt Nam vẫn tiếp tục.

Nếu Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam là cuộc hội ngộ đã có bề dày lâu năm thì Liên hoan Lân Sư Rồng Quốc tế Quy Nhơn - Gia Lai 2026 lại cho thấy nỗ lực của phường Quy Nhơn mở thêm một không gian giao lưu quốc tế mới, tạo nên không khí rất sôi động tại phố Biển.

Theo Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nguyễn Đức Toàn, Quy Nhơn là nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc dân tộc và tinh thần hội nhập. Vì thế, Liên hoan Lân Sư Rồng cùng lễ hội đường phố góp phần mở rộng sản phẩm du lịch và nối nhịp cầu văn hóa để nghệ nhân trong nước, quốc tế gặp gỡ, giao lưu.

Đội Huỳnh Trung Đường (tỉnh An Giang) đoạt giải nhất nội dung múa rồng Liên hoan Lân Sư Rồng Quốc tế Quy Nhơn - Gia Lai 2026. Ảnh: H.T

Dự lễ khai mạc Liên hoan, ông Liang Liyang - Chủ tịch Liên đoàn Vũ điệu Sư tử thế giới - chia sẻ: Nghệ thuật lân sư rồng đã vượt khỏi ranh giới quốc gia, trở thành phương tiện kết nối con người và các nền văn hóa.

Ông cũng đánh giá cao công tác tổ chức của phường Quy Nhơn đã đem đến thành công cho Liên hoan, đồng thời giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa và sự thân thiện, hiếu khách của địa phương đến bạn bè quốc tế.

Từ miền biển, nhịp cầu quốc tế tiếp tục được nối dài về phía đại ngàn, nơi Gia Lai sở hữu một nguồn lực văn hóa đặc biệt: Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Trên nền tảng di sản ấy, Festival Quốc tế cồng chiêng Gia Lai 2026 diễn ra từ ngày 30-10 đến 8-11 tiếp tục mở rộng không gian giao lưu từ cộng đồng ra quốc tế.

Các đoàn nghệ nhân trong nước và quốc tế sẽ cùng hội tụ, đưa tiếng cồng, tiếng chiêng từ làng Ia Gri (xã Biển Hồ) đến các tuyến phố Pleiku và Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Trong cuộc hội ngộ ấy, di sản không chỉ được trình diễn mà trở thành một “ngôn ngữ” chung để nghệ nhân từ nhiều vùng đất gặp gỡ, sẻ chia và kết nối văn hóa.