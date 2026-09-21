40 hướng dẫn viên du lịch về với không gian văn hóa cồng chiêng

(GLO)- Từ ngày 19 đến 23-9, thạc sĩ Huỳnh Công Hiếu - Ủy viên Ban Chấp hành Hội hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam (VAG), tổ chức chương trình thực tập - huấn luyện Tây Nguyên với chủ đề “Đi theo tiếng cồng chiêng” tại tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk.

Đây là tour học tập, thực tế được thiết kế dành cho các hướng dẫn viên du lịch (inbound và nội địa), các nhân viên điều hành tour, sinh viên ngành du lịch nhằm giúp người tham gia nâng cao nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng dẫn tour thực tế trên các cung đường di sản Tây Nguyên.

Đoàn hướng dẫn viên du lịch giao lưu với già làng Mơ Hra - Đáp trong nhà rông của làng. Ảnh: Y Nâu

Chương trình “Đi theo tiếng cồng chiêng” quy tụ gần 40 hướng dẫn viên đến từ một số tỉnh, thành phía Nam.

Tại Gia Lai, các hướng dẫn viên trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên, ẩm thực và đời sống cộng đồng tại phố núi Pleiku, làng du lịch cộng đồng Mơ Hra - Đáp, làng Stơr (xã Tơ Tung), giao lưu với nghệ nhân, thưởng thức diễn tấu cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc, tìm hiểu nghề truyền thống và lưu trú tại homestay.

Nghe già làng kể chuyện. Ảnh: Y Nâu

Chương trình giúp các hướng dẫn viên có thêm trải nghiệm thực tế, hiểu về văn hóa, thiên nhiên và ẩm thực của Tây Nguyên để truyền tải sinh động hơn những giá trị ấy đến du khách.

Ngoài ra, chương trình chú trọng rèn luyện kỹ năng thuyết minh, tổ chức và dẫn tour trên các cung đường di sản Tây Nguyên; đồng thời tạo cơ hội kết nối giữa hướng dẫn viên các địa phương.