Quy Nhơn dịp Quốc khánh: Chơi gì, ăn gì, ở đâu để kỳ nghỉ trọn vẹn?

(GLO)- Cẩm nang du lịch Quy Nhơn dịp Quốc khánh với những điểm vui chơi nổi bật, món ngon đặc trưng, khu lưu trú phù hợp và lịch trình 3 ngày dễ áp dụng.

Kỳ nghỉ Quốc khánh năm 2026 kéo dài từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9. Với biển xanh, nhiều điểm tham quan nằm không quá xa trung tâm và ẩm thực dễ thưởng thức, Quy Nhơn là lựa chọn phù hợp cho cả gia đình, nhóm bạn lẫn du khách muốn nghỉ dưỡng.

Hình minh họa (AI).

Các cơ sở lưu trú tại khu vực Quy Nhơn đang tăng cường nhân sự, chỉnh trang phòng nghỉ và hoàn thiện dịch vụ. Tại một số khách sạn, lượng phòng đặt trước đã đạt khoảng 60-70% và có thể tăng lên 90-100% trong những ngày cao điểm. Vì vậy, du khách có kế hoạch đi vào ngày 29-31/8 nên chốt phòng sớm, đồng thời kiểm tra kỹ chính sách phụ thu và hoàn hủy.

Chơi gì ở Quy Nhơn dịp Quốc khánh?

Đón bình minh trên bãi biển Quy Nhơn

Bãi biển trung tâm uốn cong khoảng 5 km, trải dọc theo khu vực Nguyễn Huệ, Xuân Diệu và An Dương Vương. Đây là điểm dễ tiếp cận nhất đối với du khách lưu trú trong thành phố.

Buổi sáng, biển khá thoáng, phù hợp đi bộ, tắm biển và ngắm bình minh. Buổi chiều, khu vực ven biển trở nên nhộn nhịp hơn với người dân, du khách và các hoạt động giải trí.

Gia đình có trẻ nhỏ nên chọn khu vực có lực lượng cứu hộ, tuân thủ cờ cảnh báo và không để trẻ tự xuống nước. Trong những ngày đông khách, cần bảo quản tư trang khi tắm biển hoặc vui chơi trên bờ.

Ghềnh Ráng – Tiên Sa: Góc nhìn đẹp về phố biển

Ghềnh Ráng nằm gần trung tâm, thích hợp đưa vào lịch trình ngày đầu tiên. Từ những lối đi men theo sườn đồi, du khách có thể ngắm biển, ghềnh đá và thành phố từ trên cao.

Khu vực này gắn với tên tuổi nhà thơ Hàn Mặc Tử, có mộ thi sĩ, dốc Mộng Cầm và bãi tắm Hoàng Hậu. Nên đến vào buổi sáng hoặc sau 15 giờ để tránh nắng gắt, đồng thời mang giày đế thấp vì có nhiều đoạn bậc đá.

Khám phá dấu ấn Chăm Pa tại Tháp Đôi

Không cần đi xa khỏi khu vực đô thị, du khách vẫn có thể tìm thấy một không gian văn hóa đặc sắc tại Tháp Đôi. Công trình gồm hai tòa tháp cổ, nổi bật với kiến trúc và nghệ thuật chạm khắc mang dấu ấn Chăm Pa. Giới thiệu Tháp Đôi

Tháp Đôi phù hợp với lịch trình tham quan ngắn, có thể kết hợp cùng chùa Long Khánh, Bảo tàng Gia Lai và quảng trường Nguyễn Tất Thành trong cùng một buổi.

Kỳ Co – Eo Gió: Cung đường không nên bỏ qua

Kỳ Co và Eo Gió nằm trong cùng khu vực bán đảo Phương Mai, cách trung tâm Quy Nhơn khoảng 20 km. Đây là hai điểm đến nổi bật nhất đối với du khách lần đầu tới thành phố biển.

Eo Gió gây ấn tượng bởi eo biển hình cánh cung, những dãy núi đá và lối đi men theo sườn núi. Thời gian thích hợp nhất là sáng sớm, khi trời chưa quá nóng và lượng khách chưa đông.

Kỳ Co nằm dưới chân núi Phương Mai, có bãi cát sáng màu, nước biển trong và những vùng nước nông. Du khách có thể đến bằng đường bộ hoặc mua tour canô từ làng chài Nhơn Lý, tùy điều kiện sóng biển.

Hoạt động tắm biển, lặn ngắm san hô, chèo kayak hoặc đi canô phụ thuộc vào thời tiết. Trước khi đặt tour, cần hỏi rõ dịch vụ bao gồm vé tham quan, canô, áo phao, ăn trưa, bảo hiểm và phương án hoàn tiền nếu biển động.

Hòn Khô và làng chài Nhơn Hải

Nếu muốn trải nghiệm một không gian gần gũi với làng biển, du khách có thể chọn Hòn Khô thay cho Kỳ Co. Điểm đến này nằm gần làng chài Nhơn Hải, cách trung tâm Quy Nhơn khoảng 20 km, có ghềnh đá, nước biển trong và hệ sinh thái san hô.

Du khách không nên cố gắng ghép Kỳ Co, Eo Gió và Hòn Khô vào cùng một ngày. Lịch trình hợp lý hơn là chọn Kỳ Co – Eo Gió hoặc Hòn Khô – Nhơn Hải làm cụm tham quan chính, qua đó có thời gian tắm biển và ăn trưa thay vì liên tục di chuyển.

Bãi Xếp: Một ngày sống chậm bên làng chài

Nằm về phía Nam Quy Nhơn, Bãi Xếp thích hợp với người muốn rời không khí đông đúc ở trung tâm. Nơi đây có bãi cát nhỏ, biển xanh, ghềnh đá và nhịp sống bình dị của làng chài.

Du khách có thể dành nửa ngày tắm biển, đi dạo quanh làng hoặc nghỉ tại các khu lưu trú ven biển. Nếu chỉ đến tham quan trong ngày, nên trở về trung tâm trước khi trời tối vì một số đoạn đường ven biển ít ánh sáng hơn khu vực đô thị.

Đồi cát Phương Mai và cầu Thị Nại

Cung đường qua cầu Thị Nại hướng về bán đảo Phương Mai là một trong những đoạn đường có cảnh quan đẹp ở Quy Nhơn. Đồi cát Phương Mai nằm cách trung tâm khoảng 20 km, phù hợp chụp ảnh và trải nghiệm đi bộ trên những triền cát.

Nên đến vào sáng sớm hoặc cuối chiều, mang theo nước uống, kính râm và khăn che nắng. Không nên đi chân trần vào giữa trưa vì cát có thể rất nóng.

Trung tâm Khám phá khoa học cho gia đình có trẻ nhỏ

Nếu thời tiết không thuận lợi để ra đảo, Trung tâm Khám phá khoa học Quy Nhơn là phương án thay thế đáng cân nhắc. Không gian có các mô hình trực quan, khu trải nghiệm và nội dung khoa học phù hợp với trẻ em. Giới thiệu điểm tham quan

Du khách cần kiểm tra lịch mở cửa, khung giờ tham quan và quy định đăng ký trước khi đến, đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ.

Tham quan Lễ hội Ngàn hoa

Dịp Quốc khánh năm nay trùng với Lễ hội “Ngàn hoa về phố biển”, diễn ra tại quần thể FLC Quy Nhơn từ ngày 15/8 đến 15/9/2026. Sự kiện bổ sung thêm không gian tham quan, chụp ảnh cho hành trình Kỳ Co – Eo Gió – Nhơn Lý.

Du khách nên cập nhật lịch hoạt động từng ngày trước khi di chuyển, tránh nhầm giữa khu vực trưng bày tự do và những chương trình cần đăng ký hoặc mua vé.

Đến Quy Nhơn ăn gì?

Ẩm thực Quy Nhơn không chỉ có hải sản. Một ngày có thể bắt đầu bằng bánh hỏi cháo lòng, tiếp tục với bún rạm hoặc bánh xèo tôm nhảy và kết thúc bằng bữa tối nhiều hương vị biển.

Thời điểm Món ăn nên thử Điểm đáng chú ý Buổi sáng Bánh hỏi cháo lòng Bánh hỏi lá hẹ ăn cùng lòng, thịt heo, rau sống và cháo nóng Buổi sáng Bún chả cá Nước dùng thanh, chả cá dai và thơm Buổi trưa Bún rạm Vị ngọt béo của rạm, ăn cùng bún, rau, đậu phộng và bánh tráng Buổi trưa, chiều Bánh xèo tôm nhảy, bánh xèo mực Bánh nhỏ, vỏ giòn, cuốn cùng rau sống và nước mắm Buổi chiều Gỏi cá mai Cá ít tanh, ăn cùng rau, bánh tráng và nước chấm đậm vị Buổi tối Hải sản, lẩu sứa nước lèo Phù hợp nhóm đông người, nên thống nhất giá trước khi gọi Mua làm quà Tré, nem Chợ Huyện, bánh ít lá gai, chả ram tôm đất Cần hỏi rõ cách bảo quản và thời gian sử dụng

Danh sách món ăn đặc trưng của Quy Nhơn còn có bún sứa, bánh canh chả cá, bánh bèo, chả cá cuốn rau răm và các loại ốc.

Ăn hải sản thế nào để tránh phát sinh chi phí?

Với hải sản bán theo trọng lượng, thực khách nên hỏi rõ:

Giá tính theo kg hay theo đĩa;

Trọng lượng được cân trước hay sau sơ chế;

Phí chế biến đã nằm trong giá hay tính riêng;

Món được gọi theo thời giá hay giá niêm yết;

Có phụ thu trong ngày lễ hay không.

Nên yêu cầu nhân viên xác nhận lại món, số lượng và giá trước khi chế biến. Với nhóm đông người, gọi vừa đủ ở lượt đầu rồi bổ sung sau sẽ hạn chế lãng phí.

Ở đâu khi du lịch Quy Nhơn?

Thay vì chỉ chọn theo số sao, du khách nên chọn khu vực lưu trú theo lịch trình chính.

Khu vực Phù hợp với ai? Ưu điểm Điểm cần cân nhắc Trung tâm ven biển Người lần đầu đến, gia đình, nhóm bạn Gần biển, hàng quán và quảng trường; dễ gọi xe Đông và giá có thể cao hơn dịp lễ Khu phố phía trong trung tâm Khách muốn tiết kiệm Nhiều khách sạn nhỏ, gần quán ăn địa phương Một số nơi phải đi bộ hoặc đi xe mới ra biển Nhơn Lý – Quy Nhơn Đông Người ưu tiên Kỳ Co, Eo Gió Gần làng chài và điểm tham quan biển Xa trung tâm, hoạt động buổi tối ít hơn Nhơn Hải Người thích không gian làng biển Thuận tiện đi Hòn Khô, thưởng thức hải sản Dịch vụ lưu trú không đa dạng như trung tâm Bãi Xếp – Bãi Dài Cặp đôi, gia đình muốn nghỉ dưỡng Yên tĩnh, cảnh biển đẹp, có resort biệt lập Di chuyển vào trung tâm mất thời gian Cát Tiến – Phương Mai Gia đình ưu tiên nghỉ dưỡng trọn gói Gần Trung Lương, khu lễ hội và bán đảo Phương Mai Không thuận tiện nếu muốn khám phá ẩm thực nội đô mỗi tối

Tại khu vực trung tâm, du khách có thể tham khảo các cơ sở đang hoạt động như Anya Premier Beachfront Hotel, Hải Âu, Fleur de Lys, Mường Thanh Quy Nhơn hoặc các khách sạn quy mô nhỏ nằm phía trong đường ven biển.

Ở phía Nam, Avani Quy Nhon Resort và Anantara Quy Nhon Villas nằm tại khu vực Bãi Dài, phù hợp nhu cầu nghỉ dưỡng biệt lập. Hai cơ sở đều đang duy trì trang thông tin chính thức và dịch vụ đặt phòng trực tuyến.

Tại Nhơn Lý và Nhơn Hải, homestay phù hợp với nhóm trẻ, người muốn dậy sớm ra biển hoặc trải nghiệm đời sống làng chài. Tuy nhiên, cần kiểm tra phòng có điều hòa, chỗ đỗ xe, nước nóng, dịch vụ ăn sáng và khoảng cách thực tế đến bến canô.

Khi đặt phòng qua mạng, du khách nên gọi trực tiếp để xác nhận, chỉ chuyển tiền vào tài khoản do cơ sở công bố và lưu lại nội dung trao đổi. Giá hiển thị ban đầu trên nền tảng có thể chưa gồm thuế, phụ phí hoặc điều kiện hủy phòng.

Gợi ý lịch trình 3 ngày tại Quy Nhơn

Ngày 1: Khám phá trung tâm

Sáng: Tắm biển Quy Nhơn, ăn bánh hỏi cháo lòng;

Trưa: Nhận phòng, nghỉ ngơi;

Chiều: Ghềnh Ráng – Tiên Sa, Tháp Đôi;

Tối: Quảng trường Nguyễn Tất Thành, ăn hải sản.

Ngày 2: Kỳ Co – Eo Gió

Sáng sớm: Qua cầu Thị Nại, đến Eo Gió;

Buổi sáng và trưa: Tham quan Kỳ Co, làng chài Nhơn Lý;

Chiều: Đồi cát Phương Mai hoặc Lễ hội Ngàn hoa;

Tối: Trở về trung tâm, thưởng thức bún rạm hoặc bánh xèo.

Ngày 3: Chọn Hòn Khô hoặc Bãi Xếp

Phương án 1: Nhơn Hải – Hòn Khô, ăn trưa tại làng chài;

Phương án 2: Bãi Xếp – Bãi Dài, nghỉ ngơi ven biển;

Chiều: Mua đặc sản, trả phòng và di chuyển ra sân bay hoặc ga tàu.

Nếu có 4-5 ngày, du khách có thể dành thêm một ngày đến Bảo tàng Quang Trung – Hầm Hô hoặc nối hành trình theo Quốc lộ 19 lên Pleiku.

Những lưu ý trước khi khởi hành

Dự báo tại thời điểm ngày 26/8 cho thấy Quy Nhơn có mây, những ngày đầu kỳ nghỉ ít mưa, nhiệt độ ban ngày khá cao. Tuy nhiên, thời tiết biển có thể thay đổi nhanh, vì vậy cần kiểm tra lại dự báo và thông báo của đơn vị vận chuyển trước khi mua tour canô.

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Người đi máy bay nên đặt trước xe từ sân bay Phù Cát về trung tâm, chủ động đến sân bay sớm trong ngày 29/8 và 2/9. Nếu tự lái, cần tránh dừng xe tùy tiện trên các tuyến đường ven biển, cầu Thị Nại và khu vực đông khách.

Quy Nhơn không thiếu điểm vui chơi trong kỳ nghỉ dài. Điều quan trọng là đừng xếp lịch quá dày: mỗi ngày chọn một cụm điểm đến, dành đủ thời gian cho biển, món ngon và nhịp sống chậm rãi của phố biển.