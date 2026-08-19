Những điều cần lưu ý khi đi du lịch theo review trên mạng

(GLO)- Review trên TikTok, Facebook, YouTube hay các nền tảng du lịch là nguồn tham khảo phổ biến trước mỗi chuyến đi. Tuy nhiên, thông tin trên mạng không phải lúc nào cũng chính xác; nếu thiếu kiểm chứng, du khách có thể gặp rủi ro khi đặt phòng, mua tour hoặc chuyển tiền.

Review chỉ là nguồn tham khảo

Trước mỗi chuyến du lịch, nhiều người có xu hướng tìm kiếm các video “review”, bài đánh giá hoặc bình luận của những người từng trải nghiệm. Những thông tin này có thể giúp du khách hình dung về điểm đến, giá cả, dịch vụ, đường đi, món ăn hay những trải nghiệm thực tế.

Tuy nhiên, review mang tính trải nghiệm cá nhân. Một dịch vụ được người này đánh giá cao chưa chắc phù hợp với nhu cầu, ngân sách hoặc thời điểm đi của người khác.

Chưa kể, nội dung trên mạng xã hội có thể được xây dựng nhằm mục đích quảng cáo. Hình ảnh, video được đầu tư kỹ, mức giá hấp dẫn hoặc những lời giới thiệu như “giá tốt nhất”, “phòng đẹp nhất”, “deal độc quyền” không nên được xem là căn cứ duy nhất để quyết định đặt dịch vụ.

Vì vậy, sau khi tham khảo review, du khách nên kiểm tra lại thông tin từ website chính thức của cơ sở cung cấp dịch vụ, nền tảng đặt phòng uy tín hoặc các nguồn thông tin của cơ quan quản lý du lịch địa phương.

Cẩn trọng với review quá đẹp và giá quá rẻ

Một trong những dấu hiệu cần lưu ý là thông tin quảng cáo có giá thấp bất thường so với mặt bằng chung.

Bộ Công an đã nhiều lần cảnh báo thủ đoạn các đối tượng tạo website, tài khoản Facebook, fanpage, thậm chí fanpage có dấu tích xanh để giả mạo cơ sở lưu trú uy tín; sau đó đăng thông tin về phòng nghỉ, combo hoặc dịch vụ với mức giá hấp dẫn nhằm dụ khách đặt cọc, chuyển tiền. Khi nhận được tiền, đối tượng có thể cắt liên lạc.

Tìm hiểu trước khi du lịch là một cách giúp chuyến đi được trọn vẹn hơn, song cần chắt lọc thông tin và lựa chọn nguồn có uy tín. Ảnh: Phương Vi

Vì vậy, một bài review tích cực hoặc nhiều lượt tương tác không đồng nghĩa với việc tài khoản đăng thông tin là đơn vị cung cấp dịch vụ chính thức.

Du khách cần kiểm tra kỹ tên doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, website, thông tin tài khoản nhận tiền và đối chiếu với thông tin công khai của cơ sở lưu trú hoặc doanh nghiệp lữ hành.

Đừng chỉ nhìn vào số sao

Khi chọn khách sạn, homestay hay khu nghỉ dưỡng, nhiều người thường nhìn vào điểm đánh giá và số lượng bình luận. Đây là một chỉ dấu hữu ích nhưng không nên là tiêu chí duy nhất.

Du khách nên đọc cả những đánh giá có nội dung cụ thể, đặc biệt là các nhận xét liên quan đến vị trí, vệ sinh, chất lượng phòng, cách phục vụ, phụ phí, chính sách hủy phòng và sự khác biệt giữa hình ảnh quảng cáo với thực tế.

Nếu có nhiều đánh giá đề cập cùng một vấn đề, chẳng hạn phòng xuống cấp, phụ thu ngoài thông báo hoặc vị trí thực tế xa điểm tham quan, đây là thông tin đáng lưu ý hơn một loạt bình luận ngắn chỉ có nội dung “tuyệt vời”, “10 điểm” hay “sẽ quay lại”.

Đối với các review trên mạng xã hội, cũng nên xem thời điểm đăng tải. Một video được thực hiện từ lâu có thể không còn phản ánh chính xác giá dịch vụ, cơ sở vật chất hoặc tình trạng điểm đến ở thời điểm hiện tại.

Kiểm tra trực tiếp trước khi chuyển tiền

Đây là bước đặc biệt quan trọng khi đặt dịch vụ qua Facebook, TikTok hoặc các hội nhóm du lịch.

Bộ Công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin các tài khoản mạng xã hội rao bán, quảng cáo combo du lịch; đồng thời lựa chọn dịch vụ của các đơn vị uy tín hoặc nền tảng đặt dịch vụ đáng tin cậy.

Với khách sạn hoặc homestay, có thể gọi trực tiếp số điện thoại được công bố trên website chính thức để xác nhận có phòng, giá phòng và thông tin thanh toán.

Nếu thông tin người bán cung cấp khác với thông tin trên website hoặc kênh chính thức của cơ sở lưu trú, cần dừng giao dịch để kiểm tra lại.

Đặc biệt, không nên vội chuyển khoản chỉ vì người bán đưa ra lý do “phải đặt cọc ngay”, “sắp hết phòng” hoặc “chỉ còn vài phút giữ giá”.

Cẩn thận với fanpage giả mạo

Tháng 5-2026, Bộ Công an cảnh báo tại Quảng Ninh xuất hiện tình trạng giả mạo fanpage khách sạn để nhắm vào khách đặt phòng trực tuyến. Thủ đoạn này lợi dụng nhu cầu đặt phòng tăng cao, sử dụng hình ảnh và thông tin của cơ sở lưu trú để tạo sự tin tưởng với du khách.

Một điểm đáng chú ý là dấu tích xanh hay lượng người theo dõi lớn cũng không nên được xem là căn cứ duy nhất để xác định một tài khoản là chính chủ.

Du khách nên đối chiếu đường dẫn fanpage từ website chính thức của khách sạn, khu nghỉ dưỡng hoặc doanh nghiệp lữ hành; đồng thời gọi điện xác nhận trước khi thanh toán.

Review tour phải đi cùng kiểm tra đơn vị tổ chức

Với các tour được giới thiệu trên mạng xã hội, ngoài việc xem đánh giá của khách cũ, cần kiểm tra đơn vị trực tiếp tổ chức và cung cấp dịch vụ.

Những thông tin cần làm rõ gồm lịch trình, phương tiện vận chuyển, nơi lưu trú, các khoản đã bao gồm trong giá tour, chi phí phát sinh, chính sách hủy hoặc thay đổi lịch trình và thông tin liên hệ khi có sự cố.

Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân tìm hiểu kỹ thông tin trước khi lựa chọn các gói du lịch, ưu tiên doanh nghiệp uy tín hoặc ứng dụng du lịch đáng tin cậy; trong trường hợp cần thiết có thể đề nghị đối tác cung cấp giấy phép hoạt động kinh doanh, giấy tờ, chứng chỉ liên quan.

Đừng bỏ qua những đánh giá tiêu cực

Một sai lầm thường gặp là chỉ đọc những review tích cực.

Trên thực tế, các đánh giá không hài lòng có thể giúp du khách nhận diện những vấn đề mà nội dung quảng cáo không đề cập, như phụ phí, tiếng ồn, khoảng cách thực tế, chất lượng dịch vụ hoặc quy định của cơ sở.

Do đó, trước khi đặt dịch vụ, nên đọc cả đánh giá tốt và đánh giá xấu; quan trọng hơn là xem cách cơ sở cung cấp dịch vụ phản hồi những phản ánh của khách hàng.

Một doanh nghiệp có thể nhận phản hồi tiêu cực nhưng giải quyết minh bạch, có trách nhiệm. Ngược lại, việc nhiều đánh giá giống nhau bất thường hoặc các phản hồi tiêu cực liên tục không được giải đáp cũng là dấu hiệu cần cân nhắc.

Kiểm tra thông tin điểm đến trước khi khởi hành

Review cá nhân cũng không thể thay thế thông tin chính thức về điểm đến.

Du khách nên kiểm tra trước các thông tin liên quan đến thời tiết, tình trạng giao thông, quy định tham quan, giờ mở cửa, giá vé, khu vực hạn chế, cảnh báo an toàn hoặc những thay đổi trong hoạt động du lịch.

Bộ Công an mới đây yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm như lừa đảo, “chặt chém”, gian lận thương mại, kinh doanh dịch vụ thiếu minh bạch và xâm phạm quyền lợi du khách.

Vì vậy, những thông tin chính thức từ cơ quan quản lý, ban quản lý điểm đến hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vẫn cần được ưu tiên khi có sự khác biệt với nội dung review trên mạng.

5 bước nên làm trước khi “chốt” chuyến đi

Một là, dùng review để tham khảo trải nghiệm, không coi đó là nguồn thông tin duy nhất.

Hai là, kiểm tra lại địa chỉ, số điện thoại, website và tài khoản mạng xã hội chính thức của cơ sở cung cấp dịch vụ.

Ba là, so sánh giá giữa nhiều nguồn. Giá thấp bất thường cần được kiểm tra kỹ trước khi đặt cọc.

Bốn là, đọc cả đánh giá tích cực và tiêu cực, ưu tiên những nhận xét có thông tin cụ thể và được đăng gần thời điểm dự định đi.

Năm là, lưu lại xác nhận đặt phòng, vé, tour, hóa đơn, nội dung trao đổi và chứng từ thanh toán để có cơ sở xử lý nếu phát sinh tranh chấp.

Review giúp chọn điểm đến, nhưng không thể thay thế việc kiểm chứng

Mạng xã hội giúp việc tìm kiếm thông tin du lịch trở nên nhanh và trực quan hơn. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng ghi nhận việc du khách tìm kiếm thông tin, đặt phòng trên nền tảng trực tuyến, đọc đánh giá và chia sẻ trải nghiệm đang tạo ra lượng dữ liệu lớn cho ngành du lịch.

Tuy nhiên, càng phụ thuộc vào thông tin trên mạng, du khách càng cần có kỹ năng kiểm chứng.

Một review hay có thể giúp tìm được nơi đáng trải nghiệm; nhưng một quyết định đặt phòng, mua tour hay chuyển tiền chỉ nên được thực hiện sau khi thông tin về dịch vụ và đơn vị cung cấp đã được xác nhận.

Đặc biệt, khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ lừa đảo, du khách không nên tiếp tục chuyển tiền hay cung cấp thêm thông tin cá nhân, đồng thời cần liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý.