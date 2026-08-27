Mùa Vu Lan, tìm về những không gian Phật giáo

(GLO)- Mỗi ngôi chùa, thiền viện mang một vẻ riêng từ kiến trúc, cảnh quan đến lịch sử, góp phần tạo nên những không gian Phật giáo giàu bản sắc. Trong mùa Vu Lan, những nơi ấy càng trở thành nơi tìm về của người dân, Phật tử Gia Lai để lễ Phật và lắng lòng với tình thân, lòng hiếu kính.

Thiền viện Thiên Hưng: Nơi núi và biển hòa vào không gian Phật giáo

Nằm dưới chân núi Bà, ở thôn Phương Phi (xã Cát Tiến), Thiền viện Thiên Hưng gây ấn tượng trước hết bởi vị trí đặc biệt: phía sau là núi, phía trước hướng ra biển. Thiền viện nằm trong quần thể du lịch lịch sử, sinh thái và tâm linh Linh Phong rộng khoảng 64 ha, với nhiều công trình được bố trí giữa không gian cây xanh, đồi núi.

Thiền viện Thiên Hưng nằm dưới chân núi Bà, với không gian hướng ra biển, tạo nên cảnh quan đặc biệt giữa núi và biển. Ảnh: Dũng Nhân

Nổi bật nhất ở đây là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cao 54 m, đặt trên đài cao 15 m. Từ khu vực tượng Phật, du khách có thể nhìn ra biển và bao quát một vùng cảnh quan rộng lớn. Cùng với tượng Phật là Đại điện Vạn Phật, hành lang La Hán dài hơn 300 m, Đồi Tịnh Tâm và nhiều hạng mục khác. Các công trình được xây dựng theo từng khu, kết hợp với địa hình tự nhiên, tạo nên một không gian rộng thoáng nhưng vẫn giữ được sự yên tĩnh.

Điểm riêng của Thiền viện Thiên Hưng không chỉ nằm ở những công trình có quy mô lớn mà còn ở cách không gian Phật giáo được đặt giữa núi và biển. Người đến đây có thể thong thả đi giữa các khuôn viên, ngắm cảnh, lễ Phật hoặc tìm một khoảng lặng cho riêng mình.

Trong mùa Vu Lan, không gian thiền viện càng phù hợp với những phút giây lắng lòng, khi người dân, Phật tử tìm về lễ Phật, tưởng nhớ ông bà, cha mẹ. Giữa không gian núi Bà, tiếng chuông, khói hương và cảnh biển phía xa tạo nên một không khí trầm lắng, gợi nhắc về tinh thần tri ân, báo hiếu.

Chùa Minh Thành: Nét Á Đông giữa phố núi

Ở phía Tây tỉnh, chùa Minh Thành là một điểm nhấn nổi bật của không gian Phật giáo Gia Lai. Tọa lạc tại đường Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú), ngôi chùa gây ấn tượng với quần thể kiến trúc mang đậm phong cách Phật giáo Á Đông, có sự giao thoa giữa kiến trúc thời Lý - Trần với phong cách Nhật Bản.

Chùa Minh Thành nổi bật với kiến trúc mang đậm phong cách Phật giáo Á Đông với gam màu đỏ xanh. Ảnh: Thanh Sáng

Điểm dễ nhận thấy ở chùa Minh Thành là hệ thống mái với những đường cong mềm mại, cùng kết cấu đấu - củng gợi nét kiến trúc thời Lý - Trần. Chánh điện được bố trí theo hình thức mạn-đà-la (mandala); nhiều chi tiết kiến trúc, hoa văn, phù điêu được chăm chút, tạo vẻ cổ kính, trang nghiêm.

Nổi bật trong quần thể là bảo tháp Xá Lợi 9 tầng, cao 72 m, mang màu sa chu đặc trưng. Bảo tháp được giới thiệu là nơi lưu giữ hơn 10.000 bộ kinh Phật. Cùng với chánh điện, công trình tạo nên điểm nhấn về chiều cao và dáng vẻ cho toàn bộ khuôn viên.

Chùa Minh Thành rực rỡ ánh đèn, nổi bật với quần thể kiến trúc Phật giáo Á Đông giữa lòng phố núi Pleiku. Ảnh: Phạm Quý

Sau hơn 10 năm trùng tu, tôn tạo, chùa Minh Thành mang diện mạo khang trang nhưng vẫn giữ vẻ tĩnh lặng, cổ kính. Cây xanh, khoảng sân rộng cùng những công trình mang phong cách kiến trúc riêng tạo nên một không gian thanh tịnh giữa đô thị. Đây cũng là nơi người dân, Phật tử và du khách tìm đến trong những ngày thường cũng như dịp Vu Lan.

Chùa Long Khánh: Hơn 300 năm giữ dấu xưa giữa phố

Nằm trên đường Trần Cao Vân (phường Quy Nhơn), chùa Long Khánh có lịch sử hơn 300 năm, là một trong những ngôi chùa lâu đời của vùng đất Quy Nhơn. Chùa được hình thành vào khoảng đầu thế kỷ XVIII và trải qua nhiều lần tu bổ. Dù nằm giữa khu vực đô thị, bước qua cổng chùa, không gian bên trong vẫn giữ được vẻ yên tĩnh, cổ kính.

Chùa có kiến trúc khá đặc biệt, được xây theo dạng chữ “Khẩu”, chịu ảnh hưởng của kiến trúc người Hoa. Qua tam quan bằng đá xanh, khoảng sân phía trước có tượng Phật A Di Đà cao 17 m đặt trên tòa sen bằng đá xanh. Những mái ngói, hàng cột và khu thờ tự tạo nên vẻ trầm mặc của một ngôi cổ tự giữa phố.

Chùa Long Khánh còn lưu giữ quả chuông được đúc năm 1805. Trên chuông có minh văn cung cấp những tư liệu về lịch sử ngôi chùa, giúp hậu thế hiểu thêm về một ngôi cổ tự gắn bó với vùng đất này qua nhiều thế hệ.

Hơn 300 năm qua, chùa Long Khánh không chỉ là nơi người dân đến lễ Phật mà còn là một phần ký ức của Quy Nhơn. Trong mùa Vu Lan, không gian cổ kính của ngôi chùa càng gợi những phút giây lắng lòng, khi mỗi người tìm về để tưởng nhớ người đã khuất, bày tỏ lòng biết ơn với cha mẹ và nhắc mình sống trọn hơn với tình thân.

Chùa Bửu Minh: Bình yên giữa đồi chè, thông xanh

Cách trung tâm Pleiku không xa, chùa Bửu Minh lại mang một vẻ đẹp khác. Nằm giữa vùng đồi chè Biển Hồ, bên những hàng thông lâu năm, ngôi chùa tạo cảm giác yên bình, gần gũi với cảnh quan đặc trưng của cao nguyên.

Từ trên cao, chùa Bửu Minh nổi bật giữa những triền chè xanh, tạo nên không gian thanh tịnh đặc trưng của vùng cao nguyên. Ảnh: Thanh Sáng

Chùa được xây dựng với sự kết hợp giữa kiến trúc gỗ và dáng dấp chùa cổ miền Bắc, miền Trung, cùng một số ảnh hưởng từ kiến trúc Nhật Bản, Đài Loan. Chánh điện rộng khoảng 520 m², cao 47,25 m, nổi bật với hệ thống mái có những đường nét mềm mại, gợi dáng mái nhà rông Tây Nguyên.

Tam quan chùa được xây theo mô hình Hiển Lâm Các của Đại nội Huế, gồm 5 mái tượng trưng cho ngũ phước. Mặt tiền chùa hướng về hồ T’Nưng, phía sau tựa núi, tạo nên vị trí hài hòa giữa công trình và cảnh quan.

Những mái chùa cao, thanh thoát tạo điểm nhấn cho không gian kiến trúc giữa đại ngàn. Ảnh: Thanh Sáng

Không chỉ có kiến trúc đặc sắc, Bửu Minh còn có Sơn Hải miếu nằm trong khuôn viên chùa. Nơi đây còn lưu giữ một số văn tự cổ, gồm hoành phi và liễn đối, được xem là những tư liệu gắn với lịch sử phát triển của chùa và vùng đất này.

Giữa đồi chè xanh và những hàng thông, Bửu Minh không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là một không gian để người dân, Phật tử tìm về sự tĩnh lặng. Trong mùa Vu Lan, vẻ bình yên ấy càng tạo nên một không gian thích hợp cho những phút giây lắng lòng, nhớ về cha mẹ và người thân.