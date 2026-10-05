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UBND tỉnh Gia Lai công bố quyết định về công tác cán bộ

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VÕ HƯỜNG
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(GLO)- Chiều 5-10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải và lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh.

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Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ 5 từ trái sang) trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra tỉnh. Ảnh: Trung Nghĩa

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, điều động bà Bùi Hoàng Linh - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh; điều động ông Trần Thái Dũng - Phó Trưởng Phòng Quản lý giá và Công sản thuộc Sở Tài chính giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 5-10-2026.

Hội nghị cũng đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Ngô Văn Thắng - Giám đốc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh giữ chức Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh; bổ nhiệm ông Lê Văn Linh - Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1-10-2026.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trung Nghĩa

Trao quyết định và chúc mừng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định, các cán bộ vừa được bổ nhiệm đều được đào tạo bài bản, có năng lực, kinh nghiệm và đã có nhiều đóng góp tích cực vào kết quả công tác của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn các cán bộ tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm; nhanh chóng tiếp cận, bắt nhịp với công việc mới, nhất là tập trung xử lý những nhiệm vụ quan trọng theo chương trình, kế hoạch; đóng góp quan trọng vào thành tích chung của cơ quan, địa phương nơi công tác.

Thay mặt các cán bộ vừa được bổ nhiệm, tân Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bùi Hoàng Linh cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm giao nhiệm vụ mới; đồng thời hứa sẽ nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức của đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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