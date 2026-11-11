Thủ tướng Lê Minh Hưng bổ nhiệm lại 2 Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

(GLO)- 2 Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng và Phạm Thanh Hà vừa được Thủ tướng Lê Minh Hưng ký quyết định bổ nhiệm lại. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 11-11-2026.

Ông Phạm Thanh Hà (bên trái) và ông Phạm Tiến Dũng. Ảnh: VGP News/TTO

Ông Phạm Tiến Dũng sinh năm 1970, quê tỉnh Thanh Hóa. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vào ngày 11-11-2021, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác trong lĩnh vực ngân hàng.

Cụ thể, ông từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện 100% vốn Nhà nước tại Công ty CP Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS); Vụ trưởng Vụ Thanh toán thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Trên cương vị Phó Thống đốc, ông Phạm Tiến Dũng được phân công phụ trách các lĩnh vực liên quan đến thanh toán và công nghệ ngân hàng. Ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thanh toán và Công nghệ thuộc Ngân hàng Nhà nước, Trưởng Ban điều hành Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng. Ông cũng tham gia Ban Chỉ đạo của ngành Ngân hàng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Trong khi đó, ông Phạm Thanh Hà sinh năm 1973, quê TP. Hải Phòng. Ông có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Đại học George Washington (Mỹ).

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ngày 11-11-2021, ông từng giữ các chức vụ Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) và Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Trong quá trình công tác tại Ngân hàng Nhà nước, ông Phạm Thanh Hà được giao phụ trách nhiều lĩnh vực quan trọng, trong đó có điều hành nghiệp vụ thị trường mở và quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Ông đồng thời đảm nhiệm vai trò người phát ngôn của Ngân hàng Nhà nước, trực tiếp chỉ đạo, phụ trách một số đơn vị và Ngân hàng Nhà nước khu vực theo phân công.

Việc bổ nhiệm lại 2 Phó Thống đốc diễn ra trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai các nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ, quản lý hoạt động ngân hàng và ngoại hối, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.