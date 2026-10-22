Bố trí 100% chủ tịch UBND cấp xã không phải người địa phương: Quảng Trị hoàn thành sớm

(GLO)- Ngày 22-10, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị xác nhận địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp, bố trí 100% chủ tịch xã, phường, đặc khu không phải là người địa phương.

Những chủ tịch cấp xã là người địa phương cuối cùng đã được điều động qua làm chủ tịch xã khác từ giữa tháng 10 vừa qua.

Những chủ tịch xã, phường ở Quảng Trị được điều động qua xã khác để thực hiện chủ trương chủ tịch xã không là người địa phương giữa tháng 10 vừa qua. Ảnh: Quốc Nam/TTO

Việc này được thực hiện ngay sau khi hoàn thành việc bố trí toàn bộ bí thư cấp xã không là người địa phương. Mục đích của chủ trương này là để tránh cục bộ, tăng cường hiệu quả quản lý.

Trong đợt sắp xếp cán bộ, có 15 cán bộ là Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã này được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã khác để không còn là người địa phương.

Được biết, tỉnh Quảng Trị sau khi sáp nhập và thực hiện chính quyền 2 cấp có 78 xã, phường, đặc khu. Ngoài việc bố trí chủ tịch xã, Tỉnh ủy Quảng Trị cũng yêu cầu khẩn trương rà soát, lựa chọn những cán bộ có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm và chuyên môn tốt tại các sở ban ngành, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và cán bộ chuyên môn sâu để tăng cường, điều động hoặc luân chuyển về các xã, phường.

Theo đó, có 3 phó giám đốc sở được điều động, bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Đồng Hới, xã Lao Bảo và xã Cửa Tùng; 3 cán bộ là Chủ tịch UBND các xã được điều động công tác tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Tỉnh ủy.