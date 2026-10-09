Ông Lê Quang Tự Do làm Cục trưởng Cục Báo chí

Sáng 9-10, Bộ VH-TT-DL tổ chức Hội nghị trao Quyết định về công tác cán bộ. Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí.

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Bà Lâm Thị Phương Thanh chủ trì Hội nghị trao quyết định bổ nhiệm cán bộ. Ảnh: Bộ VH-TT-DL

Chủ trì Hội nghị trao quyết định bổ nhiệm về công tác cán bộ sáng 9-10, diễn ra tại Hà Nội có bà Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL.

Thực hiện Nghị định số 298/2026/NĐ-CP ngày 27-7-2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VH-TT-DL; trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL đã ban hành các Quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện sắp xếp, tổ chức lại theo Nghị định số 298/2026/NĐ-CP.

Ngày 8-10-2026, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL đã ký các Quyết định về công tác cán bộ.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Quang Tự Do. Ảnh: Bộ VH-TT-DL

Theo đó, ông Lê Quang Tự Do đã được Bộ VH-TT-DL điều động, bổ nhiệm từ vị trí Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí theo Quyết định số 2691/QĐ-BVHTTDL.

Ông Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục Báo chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành giữ chức Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

Ông Đinh Tiến Dũng - Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành giữ chức Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

Ông Hoàng Hải Long - Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành giữ chức Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

Bà Đoàn Quỳnh Dung - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

Ông Nguyễn Hà Yên - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử giữ chức Phó Cục trưởng Cục Báo chí.

Ông Nguyễn Văn Thuật - Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại giữ chức Phó Cục trưởng Cục Báo chí.

Bà Ninh Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

Ông Phạm Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

Ông Nguyễn Quốc Huy - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

Bà Vi Thanh Hoài - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

Ông Khuất Văn Quý - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

Ông Nghiêm Hà Hải - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

Bà Trần Thị Bích Huyền - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

Ông Ngô Thanh Hiển - Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Cục trưởng Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Chấn - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

Bà Vũ Ngọc Trinh - Phó giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

Ông Lê Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Minh Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Theo Lạc Xuân - Trinh Nguyễn (TNO)