(GLO)- Sáng 26-11, Đảng ủy phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 1543-QĐ/TU ngày 18-11-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định bổ sung 2 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

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Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Xuân Phước trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 2 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường. Ảnh: Bá Bính

Theo quyết định, 2 đồng chí được chỉ định bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường gồm: Nguyễn Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Công đoàn phường Pleiku và Phạm Văn Tư - Phó Trưởng Công an phường Pleiku.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phước - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku chúc mừng 2 đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phước đề nghị các đồng chí trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác; nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết, cùng Ban Chấp hành Đảng bộ phường phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Pleiku lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.